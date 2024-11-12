Губки для миття посуду вмить будуть як нові: що для цього потрібно зробити

Кухонні губки також мають термін придатності, зазвичай він визначається кількістю бруду та жиру, який вона вбирає. Після цього губка перестає виконувати свою функцію і її викидають.

Ділимося простим та ефективним лайфгаком, який без особливих зусиль допоможе почистити брудні губки для миття посуду.

Як відмити губку для миття посуду

Для очищення губок від бруду та жиру потрібно приготувати розчин з води та відбілювача у пропорції чотири частини води та одна відбілювача. Ретельно перемішавши суміш, покласти до неї забруднену губку на хвилин 10.

Після цього губку потрібно ретельно промити під проточною водою. Губку потрібно промивати до тих пір, поки вода, що витікає, не стане повністю прозорою. В результаті ми отримаємо чисту губку, якою можна використовувати для миття та чищення різноманітних поверхонь. Завдяки цьому лайфгаку, губка прослужить в кілька разів довше.

Читайте також: