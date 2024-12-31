Гучне пограбування блогерки в Лондоні: хто допоможе знайти прикраси — отримає майже 2 мільйони доларів (фото)

Злодій викрав виготовлені на замовлення ювелірні прикраси з діамантами на суму понад 12 мільйонів доларів.

Жертви пограбування маєтку в Лондоні, звідки викрали коштовності на 10 мільйонів фунтів (12 мільйонів доларів), запропонували винагороду 1,5 мільйона фунтів за інформацію, яка допоможе повернути речі.

Про це пише ВВС.

Гучне пограбування трапилося 7 грудня. З дому на фешенебельній Авеню-роуд, що на півночі від центру Лондона, вкрали ювелірні прикраси на суму 10 мільйонів фунтів, а також дизайнерські сумки вартістю 150 тисяч фунтів і 5 тисяч фунтів готівкою.

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Господарі будинку, імена яких не називають, спочатку пропонували винагороду в 500 тисяч фунтів тому, хто володіє інформацією, яка б допомогла знайти і повернути вкрадені цінності.

Пізніше вони збільшили винагороду до 10% від вартості коштовностей. Ця сума може сягнути 1,5 мільйона фунтів (майже 2 мільйони доларів), підтвердили в поліції Лондона.

Деякі з вкрадених коштовностей, як повідомляється, належать британській інфлюенсерці азійського походження Шафірі Хуанг.

Серед вкрадених коштовностей був цей браслет з діамантами та смарагдом / Фото: Metropolitan Police

Багато втрачених предметів розкоші - унікальні за своїм дизайном, тому їх легко ідентифікувати, заявили в поліції.

На браслеті, інкрустованому діамантами, написано ім'я Шафіра. Він належить Шафірі Хуанг, блогерці, що колекціонує твори мистецтва / Фото: Metropolitan Police

Серед ювелірних виробів, серед іншого, були два персні з діамантами-метеликами від De Beers, сережки з рожевими сапфірами у формі метеликів від Katherine Wang і намисто із золота, діамантів і сапфірів Van Cleef.

Вкрадена шпилька із золотом, діамантами та сапфірами / Фото: Metropolitan Police

За даними поліції, будинок пограбували між 17:00 і 17:30 вечора 7 грудня. Це зробила людина, яка забралася в дім через вікно другого поверху.

Викрадено також годинник, інкрустований безліччю діамантів / Фото: Metropolitan Police

Поліція описує підозрюваного як білого чоловіка від 20 до 30 років. На ньому була темна толстовка з капюшоном, штани-карго та сіра бейсболка, обличчя було закрите.

Серед викрадених цінностей - прикрашене діамантами та великими сапфірами кольє / Фото: Metropolitan Police

Перстень з діамантом Graff вагою 10,73 карата теж вкрали / Фото: Metropolitan Police

З маєтку також вкрали сумки Hermes Crocodile Kelly вартістю 150 тисяч фунтів стерлінгів, ось як ця / Фото: Metropolitan Police

На Авеню-роуд розташовані одні з найдорожчих об'єктів нерухомості в Лондоні.

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