"Гурт" чи "опт", "розниця" чи "роздріб": вчимося говорити правильно українською мовою

Важливо викорінювати суржик з української мови, щоб говорити правильно і плекати рідне.

Середі інших росіянізмів, які спотворюють українську мову, слід виділити такі слова як "опт" та "розниця". Їх досить часто використовують в побуті. Але таких термінів в українській мові немає, це — калька з російської. Як говорити правильно, розповіли на освітньому порталі "Мова – ДНК нації".

Отже, давайте розбиратися, як сказати українською ці слова:

опт — гурт;

в розницу — вроздріб або уроздріб;

оптома торговля — гуртова торгівля;

оптовый рынок — гуртовий ринок;

оптовый магазин — гуртівня, гуртова крамниця.

Щоб краще запам'ятати українські відповідники, наводимо декілька прикладів, де ці слова вживаються у реченнях:

Зерно й хліб Магазаник продавав обережно і вроздріб, то спасаючись [від] сто двадцять сьомої статті за спекуляцію, то потерпаючи, що продешевить (М. Стельмах).

Він думав про гуртову торгівлю сіллю (Іван Франко).

Гуртівня городництва та садівництва створена для потреб спеціалізованих сільськогосподарських магазинів, професійних аграріїв, фермерських та тепличних господарств (з реклами).

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