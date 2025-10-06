Гадюка померла через надмірну концентрацію алкоголю / © Associated Press

Реклама

У Хорватії стався незвичайний інцидент: дворічна гадюка померла через надмірну концентрацію алкоголю в крові чоловіка, якого вона вкусила.

Про це повідомляє newsbar.hr.

Чоловік, як він сам розповів, після ділової зустрічі вирушив на прогулянку лісовою стежкою, де і стався інцидент.

Реклама

«Раптом я відчув гострий біль у нозі. Одразу побачив гадюку і зрозумів, що сталося. Хотів бігти до лікаря, але помітив, що зі змією щось не так. Її очі напівзаплющилися, вона почала хитатися і двічі вдарилася головою об дерево», — пригадує Штеф.

Критична доза алкоголю

Штеф намагався врятувати плазуна, тож одразу привіз його до станції швидкої медичної допомоги. Однак допомогти гадюці не вдалося. Концентрація алкоголю в крові Штефа виявилася для неї смертельною.

«Ми виміряли у гадюки концентрацію алкоголю 5,1 г/кг, що мало яка жива істота може пережити», — прокоментував ситуацію доктор Мате Дрніч.

Зазначимо, що така концентрація приблизно відповідає сильному ступеню сп’яніння, оскільки 5,1 г/кг чистого етанолу дорівнює 0,51% об’ємної частки, а допустима норма для водіїв в Україні становить 0,2 проміле (0,02%).

Реклама

Цікаво, що зміїна отрута на самого Штефа взагалі не подіяла, оскільки алкоголь у його крові миттєво її нейтралізував.

Тим часом на тлі незвичайної події, голова муніципалітету Донє Віняне пообіцяв, що до початку туристичного сезону будуть встановлені попереджувальні знаки для гадюк про те, що «загорці у проїзді».

Нагадаємо, в Україні, на Рівненщині, жінка потрапила до лікарні після укусу гадюки. Стан постраждалої лікарі оцінили як середньої тяжкості.