Галовий кліщ на груші: як розпізнати невидимого «архітектора» та врятувати сад

Галовий кліщ

Багато садівників навесні помічають на молодому листі груші дивні червонуваті або світло-зелені пухирці, які згодом темніють і стають майже чорними. Це робота галового кліща — шкідника, якого неможливо побачити неозброєним оком, але наслідки його діяльності можуть стати фатальними для здоров’я дерева. Цей паразит діє не як звичайний шкідник, що просто об’їдає зелень, а як справжній біологічний маніпулятор.

Хто такий галовий кліщ та як він «будує» собі житло

Унікальність галового кліща полягає в тому, що він не просто харчується соком, а керує клітинами рослини на генетичному рівні. Проколюючи поверхню молодого листка, кліщ упорскує в нього специфічні ферменти, які є чужорідними для дерева. Під впливом цих речовин клітини рослини починають хаотично ділитися, утворюючи здуття — так звані гали.

Для кліща гал — це ідеальна «п’ятизіркова кімната». Всередині цієї пухлини він надійно захищений від вітру, сонця та більшості контактних отрут. Там він живе, харчується і активно розмножується. Найулюбленішим деревом для цього паразита є груша, хоча іноді він може атакувати яблуню чи айву. Якщо не вживати заходів, шкідник накопичується в саду роками, виснажуючи дерево та перешкоджаючи нормальному фотосинтезу.

Життєвий цикл кліща, чим він загрожує

Зимує галовий кліщ під лусочками бруньок або в мікротріщинах кори, де йому не страшні морози. Прокидається він рано навесні — у фазі «зеленого конуса», коли бруньки тільки починають розкриватися. Саме в цей момент він проникає в ніжну тканину молодого листя і починає формувати перші гали.

За один сезон кліщ дає кілька поколінь. Пік активності та найбільшого розселення припадає на травень та червень — саме зараз ми перебуваємо у зоні максимального ризику. Просто обірвати уражене листя недостатньо, адже значна частина популяції залишається на дереві, готуючись до захоплення нових пагонів.

Як захиститись від галового кліща

Оскільки шкідник ховається всередині листка, звичайні методи боротьби часто виявляються малоефективними. Основою захисту мають бути системні та специфічні обробки акарицидами, прив’язані до фаз розвитку дерева.

До розпускання бруньок найкраще працюють мінерально-масляні емульсії, такі як Препарат 30-В або 30-Д. Вони створюють тонку плівку на корі, яка буквально душить зимуючі стадії кліща, перекриваючи йому доступ до кисню.

У період від «зеленого конуса» до «рожевого бутона» , поки кліщ ще не встиг надійно сховатися всередині гала, рекомендується застосовувати препарати з групи авермектинів, наприклад Вертимек. Він має трансламінарну дію, тобто здатний проникати крізь тканину листка, що дозволяє легко дістати шкідника. Також на цьому етапі ефективний Енвідор, який знищує кліща на всіх стадіях розвитку.

Після цвітіння для закріплення результату проводять повторну обробку біопрепаратами, такими як Актофіт або Актоцид. Дуже важливо ретельно змочувати листя з обох боків, щоб препарат подіяв максимально ефективно.

Що робити, якщо кліща помітили лише зараз

Якщо ви пропустили ранні обробки й побачили пухирці на листі у травні чи червні, панікувати не варто, але діяти треба рішуче. У цей період, коли кліщ уже «в будиночку», найкраще працюють препарати з системною або трансламінарною дією, що здатні проникати всередину галів.

Крім уже згаданого Вертимеку, у спекотну погоду можна використовувати Омайт або Санмайт, які мають швидкий ефект. Фахівці радять обов’язково додавати до розчину прилипач (наприклад, Липосам) або трохи рідкого мила, щоб засіб краще тримався на глянцевій поверхні листя.

Через 10 днів обробку необхідно обов’язково повторити, щоб знищити нове покоління кліщів, які могли вилупитися. При сильному ураженні через наступні десять днів варто провести третій, контрольний огляд та обробку біопрепаратом по листу. Тільки такий системний підхід дозволить виселити цього невидимого «квартиранта» з вашого саду та повернути грушам здоров’я.

