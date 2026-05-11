Гарбузи виростуть гігантськими: городникам назвали найкраще місце на ділянці

Гарбузи — одні з найменш вибагливих культур на городі, бо не потребують занадто кропіткого догляду. Втім, аби вони дали не лише щедрий урожай, а великі та солодкі плоди, важливо правильно обрати місце для садіння та врахувати правила сівозміни.

Вирощування гарбузів

Для гарбузів найкраще підходить сонячна та добре освітлена ділянка з пухким і родючим ґрунтом. У тіні рослина росте гірше, а плоди можуть бути дрібними. Культура досить стійка до посухи завдяки потужній кореневій системі, а от через надлишок вологи коріння може загнивати.

Особливої уваги гарбуз потребує лише на початку росту, коли молоді сходи треба регулярно поливати та контролювати бур’яни, поки листя не розростеться. Надалі гарбузи самі пригнічують бур’яни великим листям і не створюють багато клопоту.

Після яких культур садити гарбузи

Існують рослини, після яких у ґрунті залишається достатньо поживних речовин, а також менше спільних шкідників і хвороб. Особливо хорошими попередниками є бобові — вони насичують землю азотом, необхідним для активного росту гарбуза.

Найкращими попередниками для гарбуза є:

картопля;

цибуля;

часник;

капуста;

морква;

буряк;

бобові культури.

Після яких рослин гарбузи садити не варто

Культури, які належать до родини гарбузових — не рекомендовані попередники. Вони мають спільні хвороби та шкідників. Якщо садити їх на одному місці кілька років поспіль, то у ґрунті накопичуються грибкові інфекції та личинки шкідників. Це може суттєво знизити врожай.

Не рекомендується висаджувати гарбуз після:

огірків;

кабачків;

патисонів;

динь;

кавунів.

Фахівці радять висаджувати гарбузи на ту саму грядку не раніше ніж через 3–4 роки. Завдяки цьому вдасться уникнути проблем із хворобами та зберегти родючість ґрунту.

