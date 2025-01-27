Харчова добавка Е250: в чому небезпека та в яких продуктах вона міститься

Харчова добавка E250 відома як нітрит натрію, що використовують в харчовій промисловості. Це порошкоподібний білий кристалічний консервант, який не має запаху, але з солоно-кислим смаком.

В яких продуктах використовують добавку Е250 і в яких продуктах вона є, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Де використовують Е250

Е250 використовують як консервант у м’ясних та рибних продуктах. Зокрема, таких як шинка, ковбаси, бекон. Для цих виробів добавка виступає хорошим антиокислювачем. Адже фіксує приємний, м'ясний колір ковбаси. В іншому випадку м'ясні вироби матимуть неприємний сірий колір. Крім того, нітрит натрію допомагає зберегти текстуру та покращити смак продуктів.

Використання Е250 допомагає зберігати свіжість продуктів, бо має антимікробну дію. Він запобігає розвитку бактерій та інших мікроорганізмів, які можуть призвести до псування продукту та викликати захворювання. Зокрема, Clostridium botulinum, який може спричинити ботулізм, що передається через їжу.

Слід зауважити, що у чистому вигляді Е250 не використовують, а лише як готові посолочні розчини. Нітрит натрію занесений до спеціального реєстру допустимих добавок, а тому немає нічого дивного, що цю речовину використовують навіть у натуральній ковбасі.

Чи небезпечна добавка Е250

Професор Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ Сергій Ярмолюк наголошує: хоча Е250 є безпечною для споживання в допустимих кількостях, але вона також може бути пов’язана з певними ризиками для здоров’я, особливо при високих дозах. У великих кількостях вона може викликати кисневе голодування, інтоксикацію, подразнення слизової оболонки шлунка і кишківника. Крім того, якщо вживати її величезних кількостях, вона може викликати онкологічні захворювання.

Втім, панікувати не варто. Адже використання Е250 в харчовій промисловості регулюється законодавством, що встановлює максимально допустиме використання та вимоги до маркування продуктів, що містять цю добавку.

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