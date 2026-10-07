Гаряча ванна чи велотренажер: вчені з’ясували, що сильніше знижує тиск

Гаряча ванна / © pexels.com

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Гаряча ванна може сильніше впливати на артеріальний тиск і кровообіг, ніж 30 хвилин помірного тренування на велотренажері. Такий результат отримали австралійські дослідники, які порівняли реакцію організму на гарячу воду та фізичне навантаження. Водночас науковці не стверджують, що ванна здатна замінити спорт.

Дослідження опублікували в European Journal of Applied Physiology, пише ScienceAlert.

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Як проводили експеримент

У дослідженні взяли участь 25 дорослих віком від 45 до 70 років. Середній вік добровольців становив 59 років, усі вони мали надлишкову вагу або ожиріння.

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Кожен учасник пройшов два випробування з інтервалом щонайменше 72 години.

Під час першого людина протягом 30 хвилин перебувала по груди у воді температурою 40 °C. Під час другого — 30 хвилин крутила педалі стаціонарного велосипеда з інтенсивністю, що відповідала 60-70% від максимального пульсу.

Дослідники контролювали пульс, середній артеріальний тиск і температуру тіла. Крім того, вони оцінювали стан дрібних судин шкіри за допомогою оптичної когерентної томографії.

Гаряча вода сильніше вплинула на дрібні судини

Результати виявилися на користь теплової процедури за низкою показників.

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Після 30 хвилин у гарячій воді сильніше збільшувалися діаметр судин, обсяг і швидкість кровотоку, а також щільність функціонуючих мікросудин. Гаряча ванна також спричиняла більше підвищення температури тіла та більш помітне зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску.

Велотренування, своєю чергою, сильніше підвищувало частоту серцевих скорочень.

На думку дослідників, ключову роль у реакції організму відіграє саме теплове навантаження. Коли тіло нагрівається, судини шкіри розширюються, щоб посилити відведення тепла. У результаті збільшується кровотік через поверхневі тканини.

Цей процес створює навантаження на стінки судин і може стимулювати механізми, пов’язані з регуляцією їхнього тонусу.

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Чому це не означає, що ванна замінює спорт

Попри яскраву різницю між двома процедурами, дослідники не пропонують відмовлятися від фізичної активності на користь гарячих ванн.

Учасники виконували вправу та перебували у воді однаковий час, але навантаження на організм було різним. Гаряча вода створювала значний тепловий стрес, тому пряме порівняння двох процедур як «ванна проти тренування» може бути оманливим.

Крім того, експеримент був невеликим. У ньому взяли участь лише 25 людей. Він також оцінював реакцію організму на конкретну процедуру, а не доводив, що регулярні гарячі ванни знижують ризик серцево-судинних захворювань у довгостроковій перспективі.

Тому отримані результати не дають підстав замінювати фізичні вправи гарячими ваннами.

Для кого результати можуть мати значення

Дослідники звертають увагу на людей, яким складно виконувати традиційні фізичні вправи. Причинами можуть бути проблеми із суглобами, надлишкова вага або інші фактори, через які фізичне навантаження переноситься важко.

Саме для таких людей пасивна теплова терапія може стати предметом подальших досліджень як потенційний спосіб впливати на роботу судин без активного тренування.

Однак говорити про гарячу ванну як про повноцінну альтернативу спорту поки що зарано.

Гаряча вода підходить не всім

Є й важливе обмеження щодо практичного застосування результатів. Температура води в експерименті становила 40 °C, а учасники перебували у ній протягом пів години. Це значне теплове навантаження, яке може бути небезпечним для деяких людей.

Зокрема, обережність потрібна людям із серцево-судинними захворюваннями, схильністю до різкого падіння тиску та порушеннями терморегуляції. Якщо людина приймає препарати, що впливають на артеріальний тиск або терморегуляцію, можливість таких процедур також варто обговорити з лікарем.

Важливо й те, що зафіксоване після ванни падіння тиску не означає лікування гіпертонії. Йдеться про реакцію організму на теплове навантаження, а не про доведену терапевтичну заміну медикаментам чи фізичним вправам.

Додамо, що невеликий масштаб цього експерименту не дозволяє робити висновок, що гаряча ванна може замінити регулярну фізичну активність.

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