Газова конфорка вся в жиру?: прості засоби повернуть ідеальну чистоту - без дорогої хімії

Газова конфорка. / © УНІАН

Реклама

Чи липнуть до рук конфорки та чавунна решітка вашої газової плити? Це ознака того, що потрібно ретельно очистити один з найчастіше використовуваних елементів на кухні. Бруд - пригорілий жир або соуси, можна легко видалити, якщо скористатися інгредієнтами, які є у вашій кухонній шафці.

Як почистити конфорки газової плити без застосування дорогих засобів, повідомляє ресурс Кobieta.interia.pl.

Якщо ми хочемо зробити конфорки газової плити ідеально чистими, можна використовувати хімічні та спеціальні засоби. Втім, є один перевірений спосіб очищення конфорок газової плити з інгредієнтів, що є на кожній кухні.

Реклама

Щоб створити мийну суміш, знадобиться оцет та харчова сода. Перш ніж чистити конфорки, переконайтеся, що вони не гарячі, зніміть їх з плити.

Налийте в миску:

одну склянку теплої води, одну склянку оцту,

п'ять столових ложок засобу для миття посуду.

Ретельно перемішайте все та занурте конфорки в суміш та залиште їх на 30 хвилин.

Після цього промийте конфорки під проточною водою та поставте в раковину. Рясно посипте їх харчовою содою та втирайте її вологою щіткою. Нарешті, промийте конфорки під проточною водою та протріть чистою ганчіркою. Таким чином можна також почистити чавунну решітку на газовій плиті.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про копійчані засоби, які дієво очистять варильну поверхню.