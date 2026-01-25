Газовий пальник та свічки вдома: як користуватися безпечно під час відключень світла

Туристичний пальник / фото ілюстративне / © Getty Images

Через складну ситуацію в енергосистемі України, яка виникла після масованих атак росіян, тисячі українців змушені пристосовуватися до життя без світла та тепла.

Туристичні пальники, плити на балонах та свічки стали порятунком, але водночас і джерелом підвищеної небезпеки.

ТСН.ua зібрав рекомендації та застереження від рятувальників й експертів з безпеки щодо використання цих приладів.

Насамперед вам необхідно підійти із відповідальністю до вибору та підготовки обладнання. Рятувальники радять купувати туристичні пальники чи балони лише у ліцензованих точках продажу.

Водночас вони закликають уникати товарів, які не мають інструкцій.

Перед кожним використанням оглядайте балон. Якщо є вм’ятини, корозія, пошкоджений вентиль або ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу — використовувати такий пристрій категорично заборонено.

Зауважте, що маленькі туристичні балони не можна використовувати після того, як вони закінчилися. Експерти наголошують, що їхня конструкція не розрахована на повторне заповнення.

«Маленький туристичний газовий балон може вибухнути через те, що його заправили повторно. Вони не розраховані на повторне заправлення взагалі. Використали, закінчився, викинули, купили новий», — наголосив експерт із безпеки Денис Михальченко.

Як безпечно використовувати пальник в приміщенні

Туристичне обладнання, зокрема й пальник, створене для використання на вулиці, тому вдома діють особливі обмеження:

вентиляція — понад усе. Використовуйте пальники лише в приміщеннях з гарною вентиляцією або на балконі. Зріджений газ важчий за повітря і накопичується внизу, що може призвести до отруєння або вибуху від найменшої іскри;

готуйте мало : пальники призначені для розігріву їжі або кип’ятіння чайника. Не використовуйте їх для тривалого приготування страв (холодцю, супів тощо);

використовуйте відповідний посуд: не ставте на маленький пальник великі каструлі. Широке дно великого посуду відбиває тепло на балон, що спричиняє його перегрів і вибух;

дотримуйтесь безпечної дистанції: тримайте балон на відстані не менше 1.5–2 метрів від плити та 5 метрів від нагрівальних приладів чи обігрівачів;

Також пам’ятайте: ніколи не ставте туристичний пальник на поверхню електричної плити. При включенні світла плита почне грітися, що миттєво призведе до трагедії.

Правила зберігання газових балонів

Не зберігайте балони під прямими сонячними променями або в місцях, де температура перевищує 45°C.

Якщо ви занесли балон з вулиці де мінусова температура в тепле приміщення, це спричинить розширення газу. Такий різкий стрибок тиску може розірвати оболонку. Тому, необхідно дати час для балона на «акліматизацію».

Після кожного використання обов’язково від’єднуйте балон від пальника.

Також не варто залишатися прилади з газом без нагляду і ні в якому разі не використовувати їх для обігріву під час сну.

Свічки та саморобні джерела світла

Свічки — це відкритий вогонь, який вимагає не меншої уваги ні туристичні пальники. Фахівці радять використовувати свічники лише зі стійкою основою — металеві або скляні, у яких свічка не буде хитатися.

Також важливий і простір навколо свічки. Відстань до штор, одягу чи полиць з книгами має бути безпечною. Ставте їх там, де їх не перекинуть діти або домашні тварини.

Водночас не намагайтеся гріти їжу над свічками — це малоефективно і небезпечно.

Гасити свічку потрібно тоді, коли залишається близько 2 см воску або парафіну.

Коли негайно припинити використання пальника чи балону:

ви чуєте шипіння або запах газу;

полум’я стає неконтрольованим, з’являються періодичні спалахи;

вогонь мимовільно згасає;

балон нещільно кріпиться або сам від’єднується.

Пам’ятайте, нещодавні прикрі випадки ще раз доводять, наскільки важливо дотримуватися правил газової безпеки.

Так, надвечір 31 грудня 2025 року у місті Городище, що на Черкащині, стався потужний вибух газового балона в приватному секторі. Вибухова хвиля повністю зруйнувала житловий будинок, знищивши все майно господарів: від меблів та побутової техніки до особистих документів. Цей інцидент став черговим нагадуванням про руйнівну силу неправильно експлуатованого газового обладнання.

