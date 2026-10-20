Геловін чи Хеловін: як правильно називати свято українською мовою

Геловін

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Щороку наприкінці жовтня в українському медіапросторі поновлюється дискусія щодо правильного написання назви одного з найпопулярніших осінніх свят. На афішах, у святочній рекламі та повсякденному спілкуванні одночасно співіснують два варіанти — «Геловін» та «Хеловін». Згідно з чинним правописом та правилами української мови, це питання має єдине й науково підтверджене рішення.

Чому правильно «Геловін»

Назва свята походить від англійського слова Halloween, яке є скороченням від давнього виразу All Hallows' Eve («Вечір усіх святих»). Для того щоб зрозуміти, як правильно писати це слово українською, потрібно звернути увагу на його початковий звук та правила запозичення іншомовних слів.

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В оригінальній англійській вимові слово починається з м’якого гортанного звука [h]. Згідно з чинним Українським правописом (зокрема параграфом 122, який регулює передачу звуків іншомовного походження):

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Англійський звук [h] передається літерою Г. В українській мові звук [г] є гортанним і за своїм акустичним звучанням є найближчим аналогом англійського [h]. Саме за цим правилом у нашу мову увійшла більшість запозичень західноєвропейського походження: готель (hotel), гамбургер (hamburger), хокей (hockey), герой (hero) або гінді (hindi).

Літера Х передає глухий задньоязиковий звук [x]. В українській мові звук [х] є набагато твердішим та шумнішим. В англійській мові йому зазвичай відповідають буквосполучення на зразок ch у запозиченнях з інших мов (наприклад, Loch Ness — Лох-Несс). Використання літери Х для англійського [h] не відповідає ні фонетичній природі української мови, ні нормам транслітерації.

Літера Ґ передає вибуховий звук [g]. Цю літеру використовують для відтворення іншомовного твердого звука [g] (як у словах ґрунт, ґанок або англійських gate, golf). Оскільки в слові Halloween немає звука [g], варіант із літерою Ґ тут також неприпустимий.

Таким чином, оскільки англійське слово починається саме з гортанного звука [h], єдиним орфографічно та фонетично правильним варіантом за нормами української мови є Геловін.

Причини поширення варіанта «Хеловін»

Використання літери Х у цій назві є наслідком двох основних чинників:

Перший чинник пов’язаний із тривалим впливом російської мовної традиції, де англійський звук [h] систематично замінюється на [х] (як у випадку з Харри Поттер або Холмс). Написання «Хеловін» потрапило до ужитку як пряме калькування з цього джерела.

Другим чинником стала інерція раніших ужиткових словників та масової культури кінця XX століття, коли адаптація англіцизмів відбувалася хаотично, без суворого дотримання орфографічних норм.

Правила відмінювання та правопису слова «Геловін» у реченнях

Назва Геловін функціонує як іменник чоловічого роду другої відміни та підлягає стандартній словозміні:

Називний: Геловін

Родовий: Геловіну (як назва свята та події має закінчення -у)

Давальний: Геловіну / Геловінові

Знахідний: Геловін

Орудний: Геловіном

Місцевий: на Геловіні / на Геловіну

У писемному та усному мовленні слово використовується без лапок і починається з великої літери, коли йдеться про офіційне найменування свята («Підготовка до Геловіну», «Костюм на Геловін»).

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Отже, нормативно коректним є використання варіанта «Геловін» (із літерою Г). Написання «Хеловін» є застарілою графічною адаптацією, яка суперечить сучасним стандартам транслітерації.

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