Геніально просто: як ми роками мучилися, неправильно миючи сито

Як помити сито / © pexels.com

Довгий час ми діяли за звичною схемою: брали губку, додавали мийний засіб і тримали сито під струменем води по кілька хвилин. Вода лилася без упину, а дрібна сітка все одно залишалася не до кінця чистою.

Та з’ясувалося, що існує набагато простіший і розумніший спосіб. Достатньо покласти звичайну ложку поверх сита й спрямувати на неї струмінь води.

Потік рівномірно розходиться по всій поверхні, ретельно промиваючи сітку й вимиваючи навіть найменші залишки борошна та тіста.

Результат вражає: сито стає ідеально чистим за лічені хвилини — без зайвих зусиль і без марнотратства води.