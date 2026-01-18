Гігантські, м’ясисті та соковиті: 5 сортів раннього перцю, які мають бути на вашому городі

Ранній солодкий перець — справжня знахідка для городників, які хочуть отримати перший урожай уже на початку літа. Саме такі сорти дозволяють не чекати осені та швидко зібрати великі, ароматні та соковиті плоди. Крім швидкого дозрівання, важливо, щоб перець був м’ясистим, солодким і стійким до хвороб та перепадів температур. Якщо ви мрієте про багатий урожай без зайвих клопотів, ці п’ять сортів стануть ідеальним вибором для наступного сезону.

«Атлант ранній». Цей сорт славиться своїми величезними плодами, які легко досягають 18-20 см у довжину. Стінки перцю дуже товсті, соковиті й солодкі, тому він ідеально підходить для салатів, фарширування та заморожування. «Атлант ранній» добре переносить прохолодну погоду та стабільно зав’язує плоди навіть за нестачі сонця. Він швидко дозріває та дає щедрий урожай уже через 90 днів після сходження.

«Червоний велетень». Це один із найбільш м’ясистих ранніх сортів перцю. Плоди мають кубоподібну форму, насичений колір і товщину стінок до 10 мм. Сорт відзначається високою врожайністю та гарною транспортабельністю. Навіть після збору перець довго зберігає свіжість і привабливий вигляд.

«Каліфорнійське раннє диво». Один із найпопулярніших сортів серед дачників завдяки стабільному врожаю та відмінному смаку. Плоди великі, важкі, з м’ясистою та солодкою м’якоттю. Цей перець добре росте як у теплиці, так і у відкритому ґрунті. Він не боїться короткочасних похолодань і швидко адаптується до різних умов.

«Золотий гігант». Сорт із яскраво-жовтими соковитими плодами, які одразу привертають увагу на грядці. М’якоть дуже ніжна, ароматна й солодка. «Золотий гігант» цінується не лише за розмір, а й за високу концентрацію вітамінів. Він ідеально підходить для свіжого споживання та дієтичних страв.