Гігантські томати по 600 г 2026 року: оберіть цей сорт і отримайте неймовірний урожай

У нашому матеріалі ми знайомимо з сортом, який повністю виправдає всі ваші очікування: великі, соковиті та надзвичайно м’ясисті плоди з неперевершеним смаком.

Сорт томатів на 2026 рік

Сорт томатів на 2026 рік / © unsplash.com

На перший погляд може здатися, що вибір сорту томатів — справа проста. Але на практиці швидко виникає безліч нюансів: тип ґрунту, клімат, цілі вирощування та інші характеристики, які впливають на результат.

Деякі сорти універсальні й підходять для різних умов, і серед них варто виділити темно-червоний сорт “Цар дзвін”. Його плоди не лише яскраві та насичені кольором, а й відрізняються соковитістю і багатим смаком.

Цей сорт має численні переваги:

  • стійкий до грибкових захворювань та інфекцій;

  • витримує перепади температур;

  • підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях під плівкою.

Кущі розсаджують із відстанню близько 50 см. У південних регіонах можна скоротити інтервал до 40 см для захисту від сонця, а на півночі — збільшити до 1 метра для кращого провітрювання.

Рекомендуємо придбати насіння заздалегідь, адже навесні їх розкуповують дуже швидко. Розсаду варто готувати вже в березні, а досвідчені городники навіть починають у лютому, щоб у травні отримати потужні кущі, готові до висадки на постійне місце.

