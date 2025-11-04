Гігантські томати по 600 г 2026 року: оберіть цей сорт і отримайте неймовірний урожай

Сорт томатів на 2026 рік / © unsplash.com

Реклама

На перший погляд може здатися, що вибір сорту томатів — справа проста. Але на практиці швидко виникає безліч нюансів: тип ґрунту, клімат, цілі вирощування та інші характеристики, які впливають на результат.

Деякі сорти універсальні й підходять для різних умов, і серед них варто виділити темно-червоний сорт “Цар дзвін”. Його плоди не лише яскраві та насичені кольором, а й відрізняються соковитістю і багатим смаком.

Цей сорт має численні переваги:

Реклама

стійкий до грибкових захворювань та інфекцій;

витримує перепади температур;

підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях під плівкою.

Кущі розсаджують із відстанню близько 50 см. У південних регіонах можна скоротити інтервал до 40 см для захисту від сонця, а на півночі — збільшити до 1 метра для кращого провітрювання.

Рекомендуємо придбати насіння заздалегідь, адже навесні їх розкуповують дуже швидко. Розсаду варто готувати вже в березні, а досвідчені городники навіть починають у лютому, щоб у травні отримати потужні кущі, готові до висадки на постійне місце.