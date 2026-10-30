Гігантський монстр, якому приписують 300 смертей: що відомо про найстрашнішого крокодила світу

Крокодил / © Shutterstock

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У Бурунді на річці Рузізі вже кілька десятиліть живе 6-метровий крокодил Гюстав, якого звинувачують у загибелі сотень людей. Хижак полював на рибалок і велику здобич, а також постійно оминав пастки науковців.

Про це повідомляє LadBible.

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Чому 6-метровий крокодил Гюстав почав полювати на людей

Гюстава вперше помітили понад 30 років тому. Зараз цьому 60-річному велетню навіть кулі не беруть — на його тілі залишилися шрами від поранень, які він пережив.

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За даними AZ Animals, нільські крокодили є другими за величиною у світі та зазвичай виростають до 3,5–5 метрів. Проте Гюстав виявився набагато більшим за своїх родичів. Коли він виріс до гігантських розмірів, риба та змії перестали його цікавити, і хижак переключився на справді велику здобич — буйволів, бегемотів та людей.

Особливістю Гюстава стало те, що він нерідко залишав тіла загиблих людей нез’їденими, через що серед дослідників виникли дискусії щодо мотивів його нападів.

Чому його не можуть зловити

У 2004 році команда науковців на чолі з натуралісткою Патріс Фей спробувала виловити крокодила. Видання National Geographic називає її дослідницею, яка присвятила життя відстеженню цього звіра. Спробу спіймати Гюстава показали в документальному фільмі каналу PBS «Захоплення крокодила-вбивці».

Науковці спорудили величезну металеву клітку, яка була на 3 метри більшою за самого Гюстава, і помістили всередину живу козу. До цього хижак тричі поспіль оминав аналогічні пастки. Під час чергової спроби розпочався шторм, який пошкодив обладнання: коли дослідники повернулися, клітка виявилася зламаною, коза зникла, а крокодил знову втік.

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У 2002 році Патріс Фей у коментарі виданню BBC розповів, що хижак добирається до районів Румонге та Мінаго, нападаючи по дорозі на рибалок і тих, хто купається. За його словами, крокодил здатен з’їсти від 10 до 20 людей уздовж берега, а під час однієї з вилазок дослідник виявив 17 жертв на відрізку між Каньошою, Мінаго, Кабезі та Магарою.

Чи живий крокодил Гюстав зараз: чутки про загибель та факти

Упродовж п’яти років про крокодила не було жодних відомостей, але у 2009 році його знову помітили в річці Рузізі поблизу озера Танганьїка.

Згодом з’явилися чутки про загибель Гюстава, але офіційно це так і не підтвердили. У березні 2019 року журналістка Нікі Даннінгтон-Джефферсон у виданні Travel Africa Magazine зазначила, що оцінки кількості жертв крокодила суттєво відрізняються — від 3 до 300 людей. Вона хотіла зустрітися з дослідницею Патріс Фей, але дізналася, що та виїхала з країни, а самого Гюстава нібито вбили.

Попри ці повідомлення, реальна доля Гюстава досі залишається невідомою, оскільки жодних доказів його смерті так і не знайшли.

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Нагадаємо, на Олімпіаді-2032 веслувальники змагатимуться на річці Фіцрой, де мешкають сотні морських крокодилів.

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