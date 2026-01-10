ТСН у соціальних мережах

Гіркі волоські горіхи: ось секрет, як зробити їх неймовірно смачними за лічені хвилини

Не поспішайте викидати гіркі волоські горіхи — існують два прості способи повернути їм приємний смак.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Гіркі волоські горіхи: що робити

Гіркі волоські горіхи: що робити / © pexels.com

Волоські горіхи — популярний інгредієнт у тортах, пирогах та інших смаколиках на нашому столі. Проте іноді трапляється, що придбані горіхи виявляються гіркими.

Не викидайте їх: горіхи можна врятувати, якщо гіркота не виникла через неправильне зберігання або псування продукту.

Замочіть горіхи у воді

Помістіть ядра горіхів у глибоку миску і залийте водою кімнатної температури так, щоб вони були повністю покриті. Промийте горіхи та залийте свіжою водою. Повторіть процедуру кілька разів. Це допоможе видалити тонку шкірку з горіхів, яка часто є джерелом гіркоти.

Обсмажте на сковороді

Ще один ефективний спосіб позбутися гіркого смаку — легке обсмажування на сухій сковороді. Горіхи не лише втрачають гіркий шар, а й набувають більш насиченого, приємного смаку. Такий горіховий аромат ідеально підходить для випічки, тортів та печива.

