Гіркі волоські горіхи: ось секрет, як зробити їх неймовірно смачними за лічені хвилини
Не поспішайте викидати гіркі волоські горіхи — існують два прості способи повернути їм приємний смак.
Волоські горіхи — популярний інгредієнт у тортах, пирогах та інших смаколиках на нашому столі. Проте іноді трапляється, що придбані горіхи виявляються гіркими.
Не викидайте їх: горіхи можна врятувати, якщо гіркота не виникла через неправильне зберігання або псування продукту.
Замочіть горіхи у воді
Помістіть ядра горіхів у глибоку миску і залийте водою кімнатної температури так, щоб вони були повністю покриті. Промийте горіхи та залийте свіжою водою. Повторіть процедуру кілька разів. Це допоможе видалити тонку шкірку з горіхів, яка часто є джерелом гіркоти.
Обсмажте на сковороді
Ще один ефективний спосіб позбутися гіркого смаку — легке обсмажування на сухій сковороді. Горіхи не лише втрачають гіркий шар, а й набувають більш насиченого, приємного смаку. Такий горіховий аромат ідеально підходить для випічки, тортів та печива.