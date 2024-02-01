Хіт весни 2024: три варіанти топової стрижки для тонкого волосся, яка додає локонам об’єму

Це стрижка Аврора, яка була шалено популярною на зламі 80-90 років минулого століття. А все завдяки своїй практичності та універсальності, оскільки така зачіска робиться на волосся будь-якої довжини, абсолютно не потребує укладання і гарно відростає. А завдяки своїй багатошаровості надає об’єму там, де його не вистачає. Ця стрижка має безліч різновидів, у класичному варіанті нагадує "шапочку на ніжці" з філірованих локонів. Стилісти рекомендують цієї весни вибрати саме цю зачіску, бо вона злетіла на пік популярності в усьому світі.

Стрижка Аврора на коротке волосся

Топова стрижка весни-2024 / Фото: pixabay.com

Зачіска буде ідеальним вибором для власниць короткого прямого волосся. Завдяки контрасту довжини у верхній і нижній частинах стрижка візуально робить локони густими, здоровими та об’ємними. Аврора належить до переліку омолоджувальних, тому її можна сміливо робити всім, хто хоче омолодитися та освіжити свій образ.

Стрижка Аврора на середнє волосся

Топова стрижка весни-2024 / Фото: pixabay.com

Для цієї зачіски середня довжина локонів – це найкращий варіант. Вона складається з кількох градуйованих шарів, які мають плавні переходи, які спускаються до низу. Завдяки цьому у верхній частині створюється додатковий об’єм. Якщо вибрати варіант із чубком, можна підкреслити красу очей і замаскувати вікові зміни на лобі

Стрижка Аврора на довге волосся

Топова стрижка весни-2024 / Фото: pixabay.com

Якщо ви не готові кардинально змінювати образ, але хочете омолодитися та надати об’єму своїм локонам, така зачіска стане найкращим вибором. Перукар створить потрібну структуру локонів по всій довжині, надаючи їм об’єму. З цією зачіскою ви забудете про укладання, адже вона його не потребує. Волосся після цієї стрижки матиме вигляд доглянутого, густого та здорового.

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