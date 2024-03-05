Хіт весни 2024: в моду повернулася стрижка, яку стилісти рекомендують всім жінкам

Ця стрижка була шалено популярною у 2000 році, наразі зачіска набула ультрасучасних рис, тому майстри радять її абсолютно всім.

Це стрижка "грибок". Вона має багато варіантів, включаючи форму боба, піксі та каре. Тому її можна назвати універсальною, зачіска личитиме абсолютно всім жінкам, незалежно від типу обличчя і структури волосся. Розповідаємо, які варіанти зачіски "грибок" омолоджують, надають об’єму тонкому волоссю і підходять до будь-якого типу обличчя.

Гриб у формі шапочки

Яка трендова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка нагадує шапочку за рахунок плавного переходу від чубчика до скронь і потиличної зони. Такий варіант буде ідеальним для прямого волосся. За рахунок своєї техніки стрижка надасть об’єму та візуальної густоти навіть слабкому волоссю. Така зачіска чудово підкреслить вилиці та витонченість шиї, кожна жінка з такою стрижкою почуватиметься, як справжня леді.

Кутовий гриб

Яка трендова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Такий варіант стрижки нагадує укорочене каре з чубчиком. Оскільки має чіткі прямі лінії чубчика, бічних зрізів та потиличної зони. Така зачіска допоможе своїй власниці омолодитися й кардинально змінити образ.

Скуйовджений гриб

Яка трендова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Зачіска нагадує варіант ультрасучасної піксі, але є істотна відмінність. Стрижка має бічні заокруглені кінці, тому надає потрібного об’єму навіть дуже тонкому та ослабленому волоссю. Така зачіска підійде для будь-якої структури волосся.

Класичний гриб

Яка трендова стрижка весни 2024 / Фото: Pixbam

Стрижка підходить для впевнених та цілеспрямованих жінок, які готові до кардинальної зміни образу. За рахунок округлої нижньої лінії зачіска тримає правильну форму і має потрібний об’єм. Вона ідеально підходить на коротке тонке волосся, не потребує укладання і гарно відростає.

Читайте також:

Топ-5 стрижок для жінок зрілого віку з тонким волоссям: омолоджують і додають локонам об’єму

Більшість робить саме так: ця часта помилка в сушінні волосся зіпсує вкладання зачіски

Топові омолоджувальні стрижки на коротке волосся для жінок за 50