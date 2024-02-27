"Хитре" підживлення огірків: як швидко, ефективно та безпечно збільшити кількість урожаю

Щоб отримати дійсно великий урожай, потрібно знати, як правильно доглядати за огірками.

Зверніть увагу на давно забуті рецепти добрив. Вони вже довели свою ефективність і готуються дуже швидко. Наприклад, цей спосіб підживлення не лише допомагає за короткий термін отримати великий урожай огірків, але й повністю безпечний як для самої рослини, так і для людини.

Цей "хитрий" розчин готується з гною та кропиви. Чому він "хитрий"? Відповідь проста — готувати його дуже просто, а користь від застосування колосальна.

Таке добриво допомагає наситити рослини всіма необхідними поживними речовинами, забезпечуючи їм гарне зростання та розвиток. Додатково, підживлення зміцнює імунітет огірків, покращує смак плодів та значно підвищує урожайність.

Отже, як приготувати таке ефективне "зелене" добриво? Візьміть звичайне відро і на третину наповніть його свіжою подрібненою ножем кропивою. Не забудьте додати 0,5 кг грою, а потім заповніть водою до вінець.

Закрийте відро і настоюйте розчин протягом 7-8 днів, не забуваючи його періодично помішувати. Перед тим, як вносити суміш під рослину, додатково розведіть її у воді (співвідношення 1 до 10).

На кожен кущ потрібно влити не менше 1 л, а робити так варто один раз на два тижні для отримання ефективного результату.

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