Хитрість для водіїв: як за допомогою звичайної пластикової пляшки прибрати вм'ятину на авто

Поява вм'ятини на кузові автомобіля можна назвати однією з найбільших неприємностей для власника машини. Але не поспішайте йти в автосервіс

Далеко не завжди пошкодження є наслідком аварії. Вм'ятина може з'явитися на кузові після попадання на нього м'яча, граду, каменю чи інших невеликих предметів. Здавалося б, що єдиний вихід з такої ситуації — провести дорогі ремонтні роботи. Але не варто поспішати до автосервісу. Найчастіше з проблемою можна справитися самостійно.

Як прибрати вм'ятину на машині в домашніх умовах

Вам знадобиться звичайна пластикова пляшка. Зніміть з неї кришку, потім "пройдіться" по ній наждачним папером, щоб верхня частина набула достатньої гладкості.

Після цього поверніть на порожню пляшку кришечку і налийте на неї невелику кількість термоклею. Прикріпіть ємність з пластику до автомобільного кузова так, щоб кришка була прикладена прямо в центр вм'ятини.

Зачекайте, щоб клей застигнув, візьмість за пляшку і різко смикніть її назад. Поглиблення на кузові автомобіля повинне повністю зникнути.

Зверніть увагу, що на поверхні можуть залишитися сліди клею, який застигнув. Їх можна швидко і легко прибрати за допомогою етилового спирту.

Як виправити вм'ятину на автомобілі без фарбування

Існує ще один цікавий лайфгак, який допоможе впоратися з вм'ятиною на кузові авто в домашніх умовах. Вам знадобиться досить широкий і міцний скотч. Як прибрати вм'ятину за допомогою скотча? Ось послідовність дій:

Наклейте скотч вздовж посередині пошкодження. Важливо: кінці його повинні заходити за межі вм'ятини. Поруч, з невеликим нахлистом, наклейте ще кілька шарів скотчу. Повторіть процедуру, але тепер скотч повинен розташовуватися впоперек. Щоб посередині утворювалася фігура у вигляді хреста. Кількість шарів залежить від розміру пошкодження, але краще не жаліти скотч.

Тепер прийшов час починати завершальний етап. Акуратно відклейте нижній шар скотчу, а потім одним різким рухом відірвіть всю приклеєну конструкцію. Коли вона буде від'єднуватися, то "витягне" метал і пошкодження зникне.

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