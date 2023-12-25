Хитрість, про яку мало хто знає: навіщо додавати в фарш для котлет мед і корицю

Щоб покращити смак котлет, кулінари додають в фарш різноманітні спеції і продукти. Але мало хто здогадується, що мед та кориця — чудові варіанти для цієї страви.

Більшість кухарів готують котлети за традиційним рецептом, додаючи лише ті інгредієнти, які були перевірені роками. Однак, якщо ви додасте секретні приправи і спеції, ця страва вийде набагато смачнішою та соковитішою.

Навіщо додавати мед до котлет

Професіонали досить часто використовують мед для приготування страв з птиці та іншого м'яса. Наприклад, під час запікання курки завдяки цьому інгредієнту з'являється смачна та апетитна скорина. Той самий прийом підходить і для будь-яких інших м'ясних страв.

Не потрібно додавати до фаршу надто багато меду, адже він солодкий і може зіпсувати весь смак страви. На кілограм перемеленого м'яса вистачить однієї ложки.

Мед зробить котлети соковитішими, а також створить смачну скоринку під час їхнього смаження.

Навіщо в котлети додавати корицю

Навіщо додавати корицю в котлети / Фото: pixabay.com

Хоча ця спеція вважається досить несподіваним вибором для котлет, але вона допоможе зробити їх набагато смачнішими, надасть страві неповторного аромату. А ще кориця допомагає усунути неприємний запах, який інколи з'являється під час приготування котлет.

Цей компонент потрібно вміти правильно ввести у страву.

Можна просто додати у фарш дрібку меленої прянощі, а потім ретельно розмішати. Або додати палички кориці на сковороду за кілька хвилин до готовності котлет. А потім протушити страву разом зі спецією під закритою кришкою.

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