Хитрість, якою користуються кухарі в ресторанах: навіщо обсмажувати томатну пасту

Томатну пасту незмінно використовують для приготування різноманітних соусів до гарнірів чи інших страв. Її додають в рагу і супи для покращення їхніх смакових якостей. Тому важливо правильно її готувати.

Колись томатну пасту обов'язково обсмажували перед тим, як додати її до будь-якої страви. Пов'язано це з тим, що раніше цей продукт продавали в бляшанках і потрібно було позбутися неприємного присмаку заліза.

Однак, цим правилом не варто нехтувати і сьогодні. Навіть, якщо ви готуєте томатну пасту самостійно. І ось чому.

Річ в тому, що томатна паста — це концентрована кислота, а тому, якщо її не обсмажити, вона може стати причиною печії.

А ще, якщо додати необсмажену томатну пасту, наприклад, в суп, то картопля в страві не звариться до кінця й залишиться твердою. Так відбувається саме через створення кислого середовища.

Коли ми пасеруємо томатну пасту, то відбувається процес карамелізації. Завдяки цьому продукт не лише позбавляється зайвої кислинки, але й краще розкриває свої аромат і смак.

В процесі обсмажування не забудьте додати трішки цукру. Цим ви збалансуєте кислоту пасти. Потім влийте зовсім трохи кип'яченої води і дайте страві прокипіти протягом 2-3 хвилин. Не забувайте постійно помішувати, щоб вона не прилипала до поверхні.

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