Гладіолуси не переживуть зиму в ґрунті: коли їх викопувати та як правильно зберігати

Гладіолуси. / © unsplash.com

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Гладіолуси прикрашають квітники яскравими суцвіттями від середини літа до початку осені. Ці квіти цінують за різноманіття відтінків, пишне цвітіння та здатність довго зберігати декоративність. Однак гладіолуси не зимують у відкритому ґрунті в умовах більшості регіонів України. Саме тому восени їх потрібно вчасно викопати, правильно підготувати до зберігання та захистити від морозу й гнилі.

Коли саме братися до роботи, як не пошкодити посадковий матеріал і де тримати цибулини до весни — читайте на сайті ТСН.ua.

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В Україні гладіолуси зазвичай цвітуть від липня до вересня, а пізні сорти можуть тішити квітами й на початку жовтня. Точні терміни залежать від сорту, часу садіння, погоди та регіону вирощування.

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Коли викопувати гладіолуси

Викопувати гладіолуси рекомендують приблизно через 35–45 днів після завершення цвітіння. За цей час бульбоцибулини встигають накопичити поживні речовини й підготуватися до періоду спокою.

У більшості регіонів України роботи проводять у вересні — жовтні, але орієнтуватися потрібно насамперед на стан рослин і прогноз погоди.

Важливо не чекати перших сильних заморозків. Якщо температура суттєво знизиться, посадковий матеріал може постраждати, особливо коли ґрунт промерзне.

Зазвичай першими викопують гладіолуси ранніх сортів, а потім — середніх і пізніх. Рослини, вирощені з молодих дочірніх бульбоцибулин, часто викопують останніми, якщо дозволяють погодні умови.

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Як викопати гладіолуси

Важливо не травмувати бульбоцибулини. Дотримуйтеся кількох простих правил:

Оберіть сухий день. Найкраще працювати в суху погоду, коли ґрунт не надто вологий. Обережно підкопайте рослину. Використовуйте садові вила або лопату, відступивши трохи від стебла, щоб не пошкодити бульбоцибулину. Вийміть рослину із землі. Обережно струсіть зайвий ґрунт. Не тягніть за стебло із силою, адже так можна пошкодити посадковий матеріал. Обріжте стебла. Залиште приблизно 2–5 см над бульбоцибулиною. Старе листя та стебла не варто залишати на тривале зберігання. Перевірте стан посадкового матеріалу. Відбракуйте м’які, пошкоджені, запліснявілі або підгнилі екземпляри, щоб вони не заразили здорові.

Не варто поспішати викопувати всі гладіолуси одразу після зрізання квітів: листя ще живить бульбоцибулину, допомагаючи їй накопичувати поживні речовини.

Після викопування бульбоцибулини потрібно очистити. Потім розкладіть їх в один шар у сухому, теплому та добре провітрюваному приміщенні. Зазвичай на це потрібно близько 2–3 тижнів.

Після цього слід відокремити стару бульбоцибулину — це зморщена частина, яка залишилася під новою. Вона зазвичай легко відділяється. Її потрібно видалити разом із сухими залишками коренів.

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Залиште лише тверді, здорові екземпляри. Дрібні дочірні бульбоцибулини можна зберегти окремо для розмноження.

Де і як зберігати гладіолуси взимку

Для зимівлі гладіолусам потрібне прохолодне, сухе та добре провітрюване місце, захищене від морозу. Оптимальна температура зберігання — приблизно +2…+7 °C, без різких перепадів температури та утворення конденсату.

Найкраще підійдуть:

прохолодний підвал — якщо він сухий і в ньому є вентиляція;

неопалюване, але захищене від морозу приміщення — за умови стабільної температури.

холодильник — якщо є місце, де можна підтримувати прохолоду й уникнути конденсату. Бульбоцибулини не повинні контактувати з мокрими продуктами або перебувати у вологому герметичному пакуванні.

Зберігати гладіолуси можна в картонних коробках із вентиляційними отворами, паперових пакетах, сітчастих мішечках або неглибоких ящиках. Не використовуйте герметичні пластикові пакети, в яких накопичується волога.

Упродовж зими періодично перевіряйте посадковий матеріал. Якщо помітите гниль, плісняву або м’які ділянки, негайно відокремте уражені екземпляри від здорових.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно зробити в саду та на городі в жовтні.

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