Гладіолуси. / © Associated Press

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Гладіолуси — одні з найефектніших літніх квітів, які прикрашають сад високими квітконосами та яскравими суцвіттями. Однак пишне й тривале цвітіння залежить не лише від сорту, а й від правильного догляду протягом усього сезону.

Щоб гладіолуси рясно цвіли, важливо дотримуватися кількох основних правил. Яких — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У більшості регіонів України гладіолуси починають цвісти у другій половині липня. Пізні сорти — через 90–100 днів після посадки, а тому цвітуть у серпні — на початку вересня.

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Саме в період цвітіння рослини потребують особливої уваги: правильного поливу, підживлення та захисту від шкідників. Від догляду в цей час залежить, наскільки великими й яскравими будуть суцвіття та як довго триватиме цвітіння.

Як доглядати за гладіолусами, щоб рясно цвіли

Правильно місце для посадки

Гладіолуси найкраще ростуть на сонячних ділянках, захищених від сильного вітру. Вони полюбляють легкий, пухкий і добре дренований ґрунт, збагачений компостом або перегноєм. Висаджувати бульби рекомендується від середини квітня до кінця травня.

Полив

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У період спеки та тривалої посухи гладіолуси потребують регулярного поливу. Водночас застою води варто уникати, адже надмірна вологість може спричинити розвиток грибкових хвороб і загнивання бульб.

Підживлення

Для активного росту та утворення великих суцвіть гладіолусам потрібні поживні речовини. На початку сезону корисним буде компост, а під час бутонізації та цвітіння — добрива з високим вмістом фосфору й калію. Саме вони сприяють формуванню міцних квітконосів і яскравому забарвленню пелюсток.

Видалення відцвілих суцвіть

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Після в’янення квітів їх бажано одразу зрізати. Так рослина не витрачатиме сили на утворення насіння, а спрямує поживні речовини на розвиток бульби та інших бутонів.

Захист від шкідників

Одними з найнебезпечніших шкідників гладіолусів є трипси, які пошкоджують листя та квіти, через що рослина гірше цвіте. Регулярно оглядайте посадки та за потреби використовуйте дозволені засоби захисту рослин або біологічні препарати.

Чи потрібно викопувати гладіолуси

У більшості регіонів України гладіолуси не залишають зимувати у відкритому ґрунті. Приблизно через 4–6 тижнів після завершення цвітіння, коли листя почне жовтіти, бульби потрібно викопати.

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Після викопування струсіть із них землю, обріжте стебла, залишивши приблизно 5–10 см, і добре просушіть у теплому, сухому та провітрюваному приміщенні. Після цього бульби найкраще зберігати в паперових пакетах або сітчастих ящиках у сухому місці за температури +6-8°C. Протягом зими їх варто періодично оглядати, щоб вчасно видалити пошкоджені або підгнилі екземпляри.

Нагадаємо, ми писали про те, чому липень — важливий період для півоній. Однак зараз саме час для догляду, який допоможе рослинам відновитися та гарантуватиме, що вони знову порадують рясним цвітінням та насиченим ароматом наступного сезону.

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