Хочете, аби ваша дитина виросла щасливою, завжди говоріть їй ці 5 фраз

Що потрібно говорити своїй дитині, аби вона виросла щасливою та впевненю у собі.
Кожній дитині вкрай необхідно відчувати любов та підтримку з боку батьків. Тоді вона буде щасливою та почуватиметься у безпеці. Психологи поділилися кількома важливими фразами для підтримки дітей.
Що потрібно говорити дитині, аби вона виросла щасливою
- «Не бійся робити помилки». Дитині потрібно дати зрозуміти, що кожна помилка дуже важлива, оскільки вона дає пізнати суть речей у світі. Тому їх не варто боятися, а навпаки, потрібно радіти, оскільки буди-яка помилка веде до отримання безцінного досвіду. І варто акцентувати увагу вашої дитини на тому, що не помиляється лише той, хто нічого не робить.
- «Ти не маєш усім подобатися». Ви повинні кожного дня вселяти віру та впевненість у свою дитину, щоб вона не набувала звички усім догоджати. Робіть все залежне від себе, аби дитина мала гарну самооцінку і не залежала від думки оточуючих.
- «Ми завжди тобі допомагатимемо». Ваша дитина повинна бути впевненою у тому, що мама і тато завжди підтримають, хоч би що не трапилося. Це додаватиме їй впевненості в собі.
- «Ми тебе любимо». Це найважливіші слова, які потрібно говорити своїм дітям якомога частіше. Любов та жертовність – це визнання через дію того, що дитина гідна поваги та турботи.
- «Ми в тебе віримо». Такі слова потрібні дитині для того, щоб вона виросла впевненою у собі особистістю. Підтримка батьків допоможе їй відчувати свою значущість і навчитися бути самостійною.
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