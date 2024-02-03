Хочете мати блискучі каструлі — варіть шкірку з яблук: про цей простий трюк українці чують вперше

Яблука — смачний та корисний продукт, який українці купують не лише влітку, але й взимку. Виявляється, що шкірку з яблук можна не викидати, а використовувати для вирішення серйозної проблеми, яка зустрічається на кожній кухні.

При цьому не обов'язково мати багато шкірок, щоб зробити з них щось корисне. Достатньо очистити 2-3 яблук. Шкірка цих фруктів містить велику кількість оцтової кислоти, яка вступає в реакцію з алюмінієм. Чому це важливо?

Виявляється, якщо зібрати навіть такий невеликий обсяг шкірок від яблук, можна швидко позбутися нагару на каструлі і знову зробити посудину блискучою. Для цього наріжте шкірку на маленькі шматочки, покладіть у каструлю, залийте водою і просто поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і залишіть на кілька хвилин, щоб рідина зі шкірками подіяла.

В результаті нагар швидко зникне, а в процесі виділятиметься приємний запах, який ще й стане природним освіжувачем повітря в кухні.

Якщо ж у вас є більше яблук і багато шкірок від них, можна самостійно приготувати яблучний оцет. Для цього наріжте шкірки на дрібні шматочки, покладіть у банку, залийте 1 літром води, в якій заздалегідь розчиніть 5 столових ложок цукру.

Після цього накрийте банку марлею чи будь-якою тканиною, відставте на 2 тижні. Вміст банки необхідно щодня перемішувати дерев'яною ложкою. Такий натуральний домашній оцет чудово впорається із очищенням різних поверхонь.

Яблучний оцет буде готовим, коли шкірки опустяться донизу, а на поверхні з'явиться пінка. Тепер оцет процідіть.

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