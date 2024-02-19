Хочете отримати великі плоди влітку — тоді покладіть до лунки з розсадою томатів цей інгредієнт

Наприкінці зими багато хто висіває насіння томатів на розсаду, щоб вже через два-три місяця висадити овочі у відкритий ґрунт.

Висіваючи насіння томатів для розсади у лютому, важливо не забути про одну просту, але дуже ефективну дію, яка відразу збільшить ймовірність отримання великої кількості об'ємних та соковитих плодів.

До кожної лунки перед тим, як кинути туди насіння, експерти радять додавати один інгредієнт, який точно знайдеться під рукою кожного дачника.

Йдеться про лушпиння цибулі. Просто додайте жменю продукту в ямку, куди ви плануєте посадити томатну розсаду.

Лушпиння пряного овоча містить велику кількість вітамінів та мікроелементів, які дуже потрібні помідорам для розвитку. Зокрема, у цибулинні містяться провітамін А (допомагає захистити овоч від грибкових захворювань та має антиоксидантну дію), фітонциди (боряться з патогенними мікроорганізмами, які вражають розсаду помідорів), вітамін PP (сприяє розвитку кореневої системи помідорів навіть в несприятливих для цього ґрунтах), вітаміни групи В (прискорюють обмінні процеси в рослинних клітинах), аскорбінова кислота (сильний антиоксидант), кверцетин (природний флавоноїд, який має протизапальні і антиокислювальні властивості).

Завдякий такому простому інгредієнту рослина ще у період розсади отримає захист від хвороб і шкідників. А ще, кажуть дачники, лушпиння допомагає томатам швидше і ефективніше "звикати" до нових умов.

Цибулиння це природній компонент, який не завдясть шкоди молодим пагонам, не є токсичним і не вимагає додаткового застосування хімічних засобів.

Що ще додати до лунки під час висаджування томатів? Щоб отримати стовідсотковий результат, до кожної ямки додайте ще трішки перегною. Такі хитрощі під час висаджування помідорів гарантують отримання великих, соковитих плодів, які будуть відрізнятися неймовірним смаком.

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