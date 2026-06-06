Годувати пса до прогулянки чи після: кінологиня відповіла, як побудувати харчування собаки та уникнути РХП

Собака / © Associated Press

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Розлади харчової поведінки у собак можуть призводити до проблем із травленням, набору або втрати ваги та погіршення загального стану здоров’я. Щоб знизити ризик таких порушень, потрібно дотримуватися деяких правил.

Про це розповіла кінологиня Марина Бойко у соцмережі Tik Tok.

Описуючи перший профілактичний крок, який допоможе не допустити у собаки розладу харчової поведінки, кінологиня наголосила на важливості прив’язки їжі до фізичної активності.

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Годування після прогулянки

«Крок номер один. Ми завжди годуємо собаку після прогулянки. Єдине виключення — це маленькі цуценята, у яких вигули і годування не завжди пов’язані між собою. Чому ми так робимо? По-перше, це фізіологічно правильно, коли собака гуляє з пустим шлунком, немає ризику, що шлунок провернеться. По-друге, собака має витратити енергію, щоб зголодніти», — зазначила вона.

Правильна частота годувань

За інформацією кінологині, йде другий етап, який безпосередньо стосується визначення оптимальної частоти прийомів їжі для тварини.

«Крок номер два. Ми годуємо собаку стільки разів, скільки потребує його вік і розмір. Єдиний виняток — це звичайні собаки, які мають проблеми зі здоров’ям. Їх ми годуємо стільки, скільки нам скаже ветлікар. Якщо у вас дорослий собака, здоровий, який не має фізіологічних проблем, нормальне годування — це двічі на день. Не треба цього собаку, цими маленькими порціями, десять разів на день підгодовувати», — розповіла вона.

Також експертка звернула увагу на поширені помилки господарів і розповіла про природні сезонні зміни в поведінці великих собак. За її словами, на дворазове годування ми переходимо набагато раніше, ніж думає більшість власників, тому це питання варто уточнювати у заводчика або ветеринарного лікаря. Також вона зазначила, що великі породи собак, особливо влітку, інколи самостійно переходять на одноразове годування й повноцінно їдять лише ввечері.

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Контроль калорійності ласощів

Окрему увагу фахівчиня приділила питанню контролю за калорійністю додаткового частування під час тренувань чи виховання, що є третім важливим кроком.

«Крок номер три. Якщо ви використовуєте смаколики, ви обов’язково маєте врахувати їхню калорійність. Дуже багато запитів до мене з РХП, і коли ми починаємо з’ясовувати, виявляється, що в принципі на одних смаколиках собака закриває повну денну потребу в калоріях. Тому це треба врахувати», — пояснила кінологиня.

Годування за часом

Четвертий крок Марина Бойко назвала чи не найголовнішим у всій профілактичній системі, адже він стосується вироблення дисципліни та обмеження постійного доступу до їжі.

За її словами, система годування передбачає чіткий часовий проміжок: «Тобто ви ставите мисочку у собаки, у собачки є 10–20 хвилин на те, щоб з’їсти цей корм, і потім ця мисочка прибирається до наступного годування».

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Фахівчиня попереджає, що постійний доступ до їжі заважає формуванню нормальної харчової поведінки. Аналізуючи поведінку тварин, Марина Бойко звернула увагу на небезпеку «кусочництва», яке перевантажує шлунково-кишковий тракт і може погіршувати стан собак із РХП. За її словами, такі випадки нині трапляються дуже часто, особливо серед маленьких порід.

Наприкінці кінологиня зазначила, що найчастіше з подібними проблемами звертаються власники кінг-чарльз-спанієлів і той-пуделів, та підкреслила важливість комплексного підходу: спершу консультація ветеринара і гастроентеролога, потім дієтолога, і лише після цього — робота з кінологом.

Як правильно виховувати собаку — корисні поради

Зоопсихолог та спеціаліст із поведінки Віталій Новик пояснював, що навіть звичайні ігри з улюбленцем можуть формувати небезпечні поведінкові звички, якщо дозволяти тварині кусати, стрибати, гавкати чи гарчати під час гри.

За його словами, такі дії не варто заохочувати навіть у «жартівливій» формі, адже собака сприймає їх як норму і згодом може поводитися так само з іншими людьми — гостями, дітьми або перехожими. Це може призводити до конфліктів і проблем у поведінці тварини.

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Фахівець зазначив, що замість цього власникам слід одразу встановлювати чіткі межі, щоб собака не звикала до стрибків на людей, кусання чи агресивних реакцій як елемента гри.

Чому собака кидається на інших на вулиці

Причина агресії — домашня поведінка

Зоопсихолог пояснює, що проблема часто формується вдома: собака проявляє «нахабство» у взаємодії з господарем, яке потім переносить на інших тварин на вулиці.

Іграшки можуть провокувати агресію

За словами фахівця, до проблемної поведінки призводять ігри з перетягуванням та іграшки, що нагадують тварин. Вони підсилюють мисливські інстинкти і збудження.

Чому команди на вулиці не працюють

Зоопсихолог наголошує, що коли собака вже в стані агресії або сильного збудження, стандартні команди та строгі методи не дають результату — причина поведінки глибша.

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Що потрібно змінити

Виправлення поведінки починається вдома: господар має припиняти «нахабну» поведінку собаки та прибрати ігри й іграшки, які провокують агресію. Тоді, за словами експерта, поведінка на прогулянках швидко нормалізується.

Раніше ми розповідали, що означає, коли собака зустрічає власника біля дверей не лише радісним вилянням хвоста, а й іграшками, капцями чи іншими предметами в зубах.

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