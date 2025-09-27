ТСН у соціальних мережах

Годинник переводять на зимовий час: як це пережити

Переведення годинників дуже сильно впливає на наше здоров’я, оскільки сонце — це основний регулятор циркадних ритмів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні переведуть стрілки годинників на зимовий час

В Україні переведуть стрілки годинників на зимовий час / © Pixabay

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а в останню неділю жовтня — на зимовий. Тобто о 03:00 ночі потрібно буде пересунути стрілку годинника на 04:00.

Противники переведення годинників наполягають на тому, що в наш час ця процедура втратила будь-який сенс. Крім того, вона завдає шкоди людському організму. Особливо важко перехід на зимовий час переживають діти і люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями. Так як у кожної людини виробляються свої біоритми, для їх зміни потрібен якийсь час.

Крім того, переведення годинників може погіршити самопочуття, порушивши біологічні ритми людини.

Серед ознак поганого самопочуття в період переведення часу:

  • втома

  • втрата концентрації

  • невчасний апетит

  • дискомфорт шлунково-кишкового тракту

  • загострення серцево-судинних проблем

  • часто зміна настрою

Що потрібно робити:

  • У ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом’якшити свій графік та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги.

  • Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність та більше відпочивати.

  • Також варто зважати на циркадні ритми, зокрема в нас є вікно, коли виробляється найбільше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон. Якщо пропустити цей час і продовжувати активність, кількість цього гормону падає і людині важче заснути. Якщо вона й засинає, то сон буде більш поверхневим, чутливим. Загалом для дорослих рекомендація йти спати не пізніше 23.00 години. Якщо ми говоримо про дітей, то залежно від віку — від 18-19.00 години до 21.00. Для школярів — до 22.00.

Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають.

