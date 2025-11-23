Годинник, що зафіксував час затоплення "Титаніка", продали за неймовірну суму

Годинник з "Титаніка" / © Henry Aldridge and Son

Золотий кишеньковий годинник, який зупинився в момент затоплення «Титаніка», продали за рекордні 1,78 мільйона фунтів стерлінгів (2,3 млн доларів).

Про це повідомляє видання Metro.

Кишеньковий годинник Jules Jurgensen вагою 18 карат є найціннішим експонатом серед пам’ятних речей, пов’язаних із катастрофою «Титаніка», який коли-небудь продавався.

Його продали в суботу, 22 листопада, через аукціонний дім Henry Aldridge and Son Auctioneers у Девайзесі у британському графстві Вілтшир.

Цей годинник був подарунком заможному пасажиру лайнера Ісидору Штраусу на 43-й день народження від його дружини Іди, про що свідчать вигравірувані на ньому ініціали. Він передавався з покоління в покоління родини Штраус, зокрема належав правнуку Ісидора Кеннету Голлістеру Штраусу, який відремонтував годинник і відновив його механізм.

Ця пара належить до найвідоміших пасажирів корабля, зображених у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року, де вони тримають одне одного в обіймах у ліжку, коли корабель тоне.

Насправді ж їх востаннє бачили, коли вони сиділи разом на шезлонгах, тримаючись за руки.

Годинник зупинився, коли величезний корабель затонув о 2:20 ночі 14 квітня 1912 року. Тоді було затоплено всі палуби, тож годинник більше не міг залишатися сухим.

Менш ніж за три години до цього «непотоплюваний» корабель зіткнувся з величезним айсбергом дорогою з Саутгемптона до Нью-Йорка, так і не досягнувши пункту призначення.

Загальна кількість жертв невідома, але сягає понад 1500. Тіло Ісидора, співвласника універмагу Macy’s, було знайдено протягом кількох днів після катастрофи, як і його годинник, який повернули його родині.

Тіло його дружини так і не знайшли, але вважається, що вона відмовилася від місця в рятувальному шлюпці, щоб залишитися з чоловіком.

Її праправнучка Джессіка Штраус розповіла, що Іді запропонували місце на рятувальній шлюпці №8, але вона відмовилася плисти сама.

«Їм було за 60, вони були разом багато-багато років і мали кількох спільних дітей. Іда не хотіла йти без чоловіка. Ісидорові запропонували місце в іншому рятувальному човні, але він вирішив не йти без неї. Він благав її сісти, а вона повернулася і сказала йому: „Ісидоре, ми разом стільки років. Куди йдеш ти, туди й я“, — розповіла історію загибелі пари їхня далека родичка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трагедія з батискафом OceanGate, яка сталася під час експедиції до уламків «Титаніка», не зупинила охочих відвідати легендарний затонулий корабель. Попри катастрофу, яка забрала життя п’ятьох людей, інсайдери повідомляють, що невідомий мільярдер планує власну таємну поїздку до місця загибелі судна.