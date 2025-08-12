Чому їжаків не можна брати в руки / © Pexels

Чому не можна брати їжачків на руки, розповів кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чим їжаки можуть зашкодити людині

Їжаки — це синантропи, тобто тварини, які добре пристосувалися до життя поруч із людьми. Але вони так само, як інші дикі звірі, можуть бути переносниками небезпечних хвороб, зокрема сказу.

Окрім того, між їхніми голками часто живуть кліщі, блохи та інші паразити, що становлять ризик для людини. На відміну від котів чи собак, їжак не може просто почухати місце, де його кусають комахи, тож паразити залишаються на тілі тривалий проміжок часу.

«Якщо розсунути колючки, можна побачити і кліщів, і бліх, і дрібних паразитів. Це не означає, що їжак — брудна тварина, але середовище між голками ідеально підходить для їхнього життя», — пояснює Віталій Смаголь.

Також науковець розповів, звідки взявся міф про те, що їжачки полюбляють наколювати на себе яблука. Насправді, відомий із дитячих казок образ їжачка, який носить на спині яблука, має практичне значення для тварини. Їжаки спеціально качаються в гнилих фруктах, щоб їхній сік відлякував чи вбивав паразитів.

Які види їжаків живуть в Україні

На сьогодні в Україні найпоширенішим є білочеревий їжак, а в східних регіонах країни інколи можна зустріти вухатого їжака. Окрім цих видів люди також нерідко заводять європейських їжачків чи карликових африканських.