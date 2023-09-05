Холодильник обов'язковий: сім продуктів, які потрібно охолоджувати, хоча мало хто про це знає

Не всі здогадуються, що зберігають деякі продукти неправильно. Виявляється, є такі, які ми рідко ставимо до холодильника – і даремно. Адже охолодженими вони зберігатимуться довше.

Цитрусові

Хоча більшість із нас зберігають лимони чи апельсини просто на столі у гарній тарілці, цитрусові зберігатимуться вчетверо довше, якщо їх тримати в холодильнику. Якщо ви чекаєте на гостей і хочете створити затишну атмосферу в оселі за допомогою викладених на тарілку лимонів, просто витягніть їх за годину до події.

Лаваш

Хоча охолодження хліба призводить до того, що він всередині висихає і швидше черствіє, це правда лише для буханців, які готуються, наприклад, на заквасці. Але коли йдеться про лаваш чи тортилью, холодне повітря не має змоги проникнути в тонке тісто і висушити його. Лаваш, на жаль, дуже схильний до появи плісняви, тому його краще одразу покласти до холодильника, де він зберігатиметься вдвічі довше.

Натуральне арахісове масло

Тут усе залежить від того, наскільки швидко ви його з'їсте. Якщо після відкриття баночки ви зможете повністю використати її впродовж кількох днів, тоді можете сміливо залишати її в будь-якому прохолодному темному місці. Але якщо ви невпевнені у власних силах, краще зберігати її в холодильнику. Річ у тім, що відокремлена арахісова олія, яка міститься в продукті, може стати гіркою, якщо масло занадто довго простоїть у теплій кімнаті.

Вершкове масло

Звичайно, якщо зберігати масло за кімнатної температури, воно намащуватиметься значно краще. На жаль, через 2-3 дні продукт почне гірчити і втратить свої смакові властивості. Найкраще зберігати вершкове масло в холодильнику і витягувати невелику кількість за годину до вживання.

Кетчуп

Часто кетчуп зберігають за кімнатної температури. Але виробник кетчупу Heinz стверджує, що хоча їхній продукт стійкий до зберігання через свою природну кислотність, після відкриття баночку треба тримати в холодильнику через нестабільність умов зберігання.

Пироги

Коли ви щойно витягнули пиріг з духовки, його треба залишити за кімнатної температури остигати. На це піде приблизно 2-4 години. Потім, залежно від наповнення, йому потрібне охолодження. Наприклад, фруктові пироги завдяки цукру й кислотам можуть зберігатися просто на столі до двох днів, а ось десерти із заварним кремом, шоколадом, пудингом краще одразу після остигання ставити до холодильника.

Сиропи

Тут усе залежить від виду сиропу. Наприклад, чистий кленовий сироп треба після відкриття зберігати в холодильнику, оскільки в його складі немає консервантів.

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