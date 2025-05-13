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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Головки капусти виростуть великими, міцними й соковитими, якщо посадити поруч ці рослини

Правильне сусідство овочів допоможе виростити багатий урожай і захистить від хвороб та шкідників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які рослини треба садити біля капусти

Які рослини треба садити біля капусти / © Pixabay

Є такі рослини, які виділяють речовини, що відлякують гусінь та інших комах-шкідників від капусти. Тому їх обов’язково треба садити біля неї. А є такі, які конкурують з капустою за поживні речовини і, навпаки, приваблюють небажаних гостей, тому ці культури не варто садити поруч одна з одною. Про це пише ресурс VSN.

Які рослини найкраще підходять для сусідства з капустою

  • Селера. Запаху селери не переносить саме той білий метелик, який відкладає яйця під капустяним листям, а потім гусінь просто з’їдає всі овочі на грядці. До того ж, селера утримує вологу всередині землі, що дуже корисно в спекотну погоду.

  • Часник і цибуля. Різкого запаху цих овочів не люблять попелиці та павутинні кліщі. А ще часник і цибуля сприяють формуванню великих головок капусти.

  • Чорнобривці, календула. Ці квіти не лише милуватимуть око на грядках, а й відлякуватимуть від капусти шкідників. Тому їх треба обов’язково садити по периметру ділянки чи в міжрядді.

  • Кріп. Досвідчені городники обов’язково садять кріп біля капусти, бо поряд з ним вона стає солодкою та соковитою. До того ж, запах кропу також відлякує від капусти комах-шкідників.

Які рослини не можна садити біля капусти, бо врожаю не буде

Є такі культури, які ворогуватимуть з капустою за поживні речовини і приваблюватимуть шкідників, тому їх не варто садити поруч.

  • Полуниця. Кущі полуниці конкуруватимуть із капустою за поживні речовини з ґрунту, тому не слід їх садити поруч, бо врожаю ягід та овочів може не бути взагалі.

  • Помідори. Ця культура приваблюватиме шкідників до капусти, які просто знищать увесь урожай.

  • Салат також конкуруватиме з капустою за поживні речовини, тому обидві культури ростимуть і розвиватимуться значно гірше, якщо сидітимуть поруч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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