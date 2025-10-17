ТСН у соціальних мережах

Головна помилка під час варіння пасти: чому ложка олії — зайва

Кожен, хто хоч раз готував пасту, чув поради додати ложку олії у киплячу воду. Нібито це гарантує, що макарони не злипнуться.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно варити макарони

Як правильно варити макарони / © unsplash.com

Але професійні кухарі називають це одним із найпоширеніших кулінарних міфів. Олія у воді проблему не вирішує, а іноді навіть псує смак страви.

Олія не розчиняється у воді і лишається на поверхні, вона не може рівномірно покрити макарони під час варіння. Через це макарони все одно можуть злипнутися, якщо їх не перемішувати, а соус потім гірше пристає до пасти.

Справжній секрет ідеальної пасти — це велика кількість води та регулярне помішування. Саме ці дії запобігають злипанню.

Італійські шефи радять використовувати не менше літра води на 100 грамів пасти. Тоді макарони вільно рухаються у каструлі і рівномірно варяться.

Сіль додають у воду для смаку, а не для запобігання злипанню. Вона робить пасту ароматнішою та підкреслює смак соусу.

Олію ж краще додавати вже після варіння. Вона надає пасті блиску та ніжності. Якщо ж влити її у воду під час варіння, вона лише створює плівку на поверхні, яка заважає соусу вбиратися у макарони.

Професіонали радять одразу після варіння змішувати пасту з соусом — так страва стає більш насиченою і гармонійною на смак.

Ще один важливий нюанс — час варіння. Пасту краще готувати “аль денте”, коли вона залишається трохи пружною. Такий спосіб зберігає смак і структуру макаронів, а головне — вони краще засвоюються організмом.

Міф про ложку олії у воді давно спростований кулінарами, але він і досі залишається популярним серед домашніх кухарів.

