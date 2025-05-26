Головна стрижка літа-2025: трендові варіанти (фото)

Італійський боб. / © Instagram

Реклама

Стрижка італійський боб - це не лише зірка цього літа, а без перебільшення - тренд 2025-го. Об'ємна, текстурна та водночас легка недбалість - зачіска, яка не залишить байдужою жодну панянку.

Детальніше про популярну зачіску - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Італійський боб - чи не ідеальна стрижка, бо ж не вимагає укладання з феном. Досить трохи спрею, що текстурує, і образ готовий.

Реклама

Такий боб традиційно досягає плечей. Іноді може бути трішки вище, але не дуже коротко, як мікро-боб. Цей варіант стрижки підкреслить овал обличчя та тонку шию.

Чудовим є те, що така зачіска виглядає легко і природно як на тонкому, так і на досить густому волоссі. Доповнити італійський боб можна коротким чи рваним чубчиком.

ФОТО

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram