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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Головна стрижка літа-2025: трендові варіанти (фото)

Італійський боб - стрижка, яка не залишить вас непомітною цього літа.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Італійський боб.

Італійський боб. / © Instagram

Стрижка італійський боб - це не лише зірка цього літа, а без перебільшення - тренд 2025-го. Об'ємна, текстурна та водночас легка недбалість - зачіска, яка не залишить байдужою жодну панянку.

Детальніше про популярну зачіску - читайте у матеріалі ТСН.ua. 

Італійський боб - чи не ідеальна стрижка, бо ж не вимагає укладання з феном. Досить трохи спрею, що текстурує, і образ готовий.

Такий боб традиційно досягає плечей. Іноді може бути трішки вище, але не дуже коротко, як мікро-боб. Цей варіант стрижки підкреслить овал обличчя та тонку шию.

Чудовим є те, що така зачіска виглядає легко і природно як на тонкому, так і на досить густому волоссі. Доповнити італійський боб можна коротким чи рваним чубчиком.

ФОТО

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

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Дата публікації
Кількість переглядів
252
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