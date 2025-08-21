Головні міфи про чоловічий пеніс, у які вірять більшість жінок

У суспільстві й досі живе стереотип, що чим більший пеніс у чоловіка, тим кращий секс / © Pixabay

Існує чимало міфів про чоловічий статевий орган, які стосуються його розміру, форми, здоров’я та сексуальної активності. Важливо пам’ятати, що багато цих уявлень не відповідають дійсності і можуть викликати необґрунтовані тривоги.

Про пеніс складають анекдоти, ставлять йому пам’ятники (один є в Амстердамі), але рідко діляться правдоподібними науковими фактами про нього.

Чи можна за розміром взуття чоловіка вгадати, що там у нього в штанях? Ні і ще раз ні! Чи правда, що розмір члена все ж має значення для жіночого задоволення? Так, але не завжди.

Спробуємо розвіяти ще кілька популярних міфів про пеніс.

Міф № 1: розмір ноги і розмір члена пов’язані

В народі існує така прикмета: за розміром ноги чи руки чоловіка можна передбачити, наскільки великий його статевий орган. Насправді численні дослідження на цю тему, в яких брали участь чоловіки різних національностей і вікових груп, довели, що не існує прямого співвідношення розміру чоловічого члена з розміром ноги, руки або об’ємом сідниць. Але, що цікаво й передбачувано, дослідження показують деякий зв’язок між зростом і довжиною пеніса. Що вищий чоловік, то більший шанс того, що розмір його «гідності» виявиться вищим за середній. А ось товсті чоловіки в цьому разі, навпаки, показують найменший результат.

Міф № 2: пеніс — це м’яз

А якщо це м’яз, його можна накачати, а якщо він накачався, то «тренуватися» тепер доведеться регулярно. Нічого з цього не має зв’язку з правдою. Від багатогодинного сексу пеніс не збільшується в розмірі і не стає міцнішим, але в останньому допомогти можуть тренування так званих м’язів кегель тазового дна. Вони, до речі, є і у чоловіків, і у жінок.

Міф №3: середній розмір чоловічого члена — близько 18 сантиметрів

Багато хто, природно, цікавиться середнім розміром чоловічого статевого органа. Дійсно, є дослідження, які передбачають, що чоловіки (і певною мірою жінки) поділяють цю цікавість. Проте наука, яка стоїть за цим, може викрити чутки.

Середній світовий розмір ерегованого статевого члена становить від 13 до 14 сантиметрів. Чоловіки можуть сильно зациклюватися на своїх розмірах, незважаючи на те, що вони не мають жодного зв’язку ні з фертильністю, ні з успіхами на любовному фронті.

Міф №4: для жінок розмір члена не має значення

90% жінок зізнаються, що ширина статевого члена має значення під час статевого акту.

Міф № 5: під час ерекції пеніс має бути рівним

Статевий член може мати вигин або бути спрямованим у будь-який бік. Головне — відсутність дискомфорту або болісних відчуттів під час сексу у всіх учасників. У статевих органів немає єдиного стандарту краси. Кожна людина унікальна.

Міф №6: пеніс може зламатися

Якщо пеніс сильно скручений в ерегованому стані, він може зламатися.

У статевому члені немає кісток, але трубки, які наповнюються кров’ю під час ерекції, можуть луснути. Кров виливається з них всередину статевого члена і викликає дуже болісний набряк.

Зареєстровані випадки перелому статевого члена рідкісні, проте вважається, що деякі чоловіки соромляться повідомляти про це свого лікаря.

Зареєстровані випадки перелому статевого члена рідкісні, проте вважається, що деякі чоловіки соромляться повідомляти про це свого лікаря.