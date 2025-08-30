ТСН у соціальних мережах

Головні тренди осені 2025: які три відтінки волосся будуть на піку шаленої популярності

Ця осінь обіцяє бути сезоном сміливих, але водночас благородних рішень у кольорі волосся. Тож якщо ви хочете освіжити образ і бути у тренді, зверніть увагу на ці відтінки, адже саме вони стануть візитною карткою стильних жінок.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трендові кольори волосся восени 2025

Трендові кольори волосся восени 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Осінь завжди приносить із собою зміни — і не лише у природі, а й у нашому стилі. У 2025 році головний акцент в образі робиться на природність, але з родзинкою. В моді кольори волосся, що мають благородний вигляд, та водночас здатні кардинально змінити образ. Стилісти вже назвали три відтінки, які стануть абсолютними фаворитами цієї осені.

Горіхово-карамельний

Трендові кольори волосся восени 2025 / © Фото з відкритих джерел

Трендові кольори волосся восени 2025 / © Фото з відкритих джерел

Теплий, але не надто яскравий тон, що поєднує відтінки горіха та м’якої карамелі. Він підходить як блондинкам, так і шатенкам, надаючи волоссю глибини та сяйва. Цей колір має особливо привабливий вигляд в сонячних променях осіннього дня, підкреслює натуральність і доглянутість локонів.

Попелясто-рудий

Трендові кольори волосся восени 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Трендові кольори волосся восени 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Неймовірно стильне поєднання холодних відтінків із м’яким мідним відливом. Такий колір не має ані надто яскравого, ані надто стриманого вигляду. Це гармонія відтінків, що пасують жінкам, які люблять експериментувати з образами, але прагнуть залишатися елегантними. Попелясто-рудий стане вибором сміливих та рішучих пані, адже він точно привертатиме увагу.

Глибокий чорний з синім відтінком

Трендові кольори волосся восени 2025 / © Фото з відкритих джерел

Трендові кольори волосся восени 2025 / © Фото з відкритих джерел

Темне волосся повертає собі статус абсолютного must-have. Але у 2025-му класичний чорний має секрет — легкий синюватий відблиск, який видно лише при денному світлі. Він створює ефект загадковості та розкішного сяяння, додаючи образу містичності, що ідеально пасує осіннім вечорам.

