Головний "поглинач" грошей: який побутовий прилад найбільше збільшує ваші рахунки за електроенергію

Побутова техніка / © Pexels

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Через постійне зростання цін на електроенергію, українці дедалі частіше шукають способи зекономити, традиційно звинувачуючи у величезних рахунках пральні машини, холодильники чи сушарки. Проте мало хто здогадується, що головний «поглинач» бюджету зазвичай непомітно працює на задньому плані, і цим найбільшим винуватцем є звичайний бойлер.

Про це пише видання Blikk.

Чому саме бойлер споживає найбільше електроенергії

Головна особливість електричного водонагрівача полягає в тому, що він не просто гріє воду, а постійно підтримує її гарячою. Через це пристрій регулярно вмикається впродовж доби, аби компенсувати природне охолодження бака.

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Обсяг споживання електроенергії залежить від кількох факторів:

розміру бака,

температури води,

якості ізоляції

кількості гарячої води, яку використовує родина.

Фахівці зазначають, що занадто великий бойлер буде даремно витрачати ресурс на підігрів зайвих літрів, якими ніхто не користується. Водночас надто маленький бак доведеться гріти з нуля після кожного миття, що теж суттєво вдарить по кишені.

За рекомендаціями експертів оптимально виставляти температуру на рівні 55–60°C. Такий показник є ідеальним балансом: він захищає систему від розмноження небезпечних бактерій і водночас стримує апетити приладу. Якщо встановити вищу температуру, збільшуються втрати тепла та швидше утворюється вапняний наліт, що знижує ефективність пристрою.

Скільки електроенергії споживає популярна побутова техніка

Енергетичні потреби побутової техніки суттєво відрізняються, і якщо популярні прилади мають фіксовані річні норми, то один пристрій може забирати левову частку всього бюджету.

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Ось скільки електрики витрачає популярна домашня техніка:

сучасний енергоефективний холодильник — працює безперервно 365 днів на рік, але завдяки технологіям споживає відносно небагато: від 100 до 250 кВт/год щорічно;

посудомийна машина — за рік регулярного використання зазвичай забирає близько 150–270 кВт/год;

сушильна машина — вважається одним із найбільш енергоємних пристроїв, спалюючи від 300 до 600 кВт/год на рік.

Електричний водонагрівач — є абсолютним лідером за витратами, адже на його роботу може припадати до 20–30% від усього обсягу електроенергії, яку споживає родина.

Як правильно обрати бойлер

Для того, аби правильно обрати бойлер для вашого дому, необхідно визначитися із його розміром. В середньому одна людина для прийняття душу використовує від 30 до 50 літрів гарячої води, тоді як для наповнення ванни потрібно набагато більше води. Експерти рекомендують такі варіанти ємності:

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50–80 літрів: для однієї або двох осіб, які переважно приймають душ;

80–120 літрів: для сімей з трьох-чотирьох осіб, де також часто приймають душ;

120–150 літрів або більше: для великих сімей або тих, хто часто користується ванною.

Шість способів, як можна зменшити споживання бойлера

Суттєво зменшити витрати електроенергії на роботу бойлера можна за допомогою кількох легких та дієвих кроків, які абсолютно не змусять вас відмовлятися від гарячого душу чи звичного комфорту:

Встановіть температуру води на 55–60 градусів — це оптимальний температурний режим, який дозволяє суттєво заощаджувати електрику, гальмує появу накипу на нагрівальному елементі та водночас запобігає розмноженню бактерій у баку. Регулярно очищуйте бойлер від вапняного нальоту, адже відкладення знижують ефективність нагрівального елемента. Ізолюйте труби гарячої води, це допоможе втрачати менше тепла. Надавайте перевагу душу, аніж ванній. Використовуйте водозберігаючі душові лійки та аератори (перлатори) для кранів, які зменшують споживання води. Виберіть водонагрівач, потужність якого відповідає потребам родини — не надто великий і не надто малий.

Зауважимо, експерти наголошують, що більшість поломок ґаджетів пов’язана не з дефектами виробництва, а зі звичками користувачів, які часто недооцінюють ризики. За даними Martha Stewart, неправильне заряджання, дешеві аксесуари та перегрів можуть призвести не лише до виходу акумулятора з ладу, а й до реальної пожежної небезпеки.

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