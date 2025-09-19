ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

Головний взуттєвий тренд осені 2025 року: лофери з 90-х — як їх носити і з чим краще поєднувати

Цього року стиль 1990-х остаточно повернувся в центр модної сцени, і осінньо-зимовий сезон 2025/2026 не став винятком. Ведучі бренди знову заглядають у свої архіви того десятиліття, а на перший план виходять лофери. Це взуття поєднує комфорт і практичність із неперевершеною елегантністю, стаючи однією з найуніверсальніших пар у гардеробі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Лофери з 90-х повертаються

Лофери з 90-х повертаються / © unsplash.com

Як пишуть в Vogue, такі моделі були фаворитами Камерон Діаз, Джулії Робертс та Сари Джессіки Паркер у 1990-х. Вони вміло поєднували улюблені пари з квітковими сукнями, елегантними костюмами, а іноді навіть виходили в них на червоні доріжки. Сьогодні саме образи цих зірок того десятиліття надихають дизайнерів і модниць по всьому світу.

Лофери + сукня-сорочка

Лофери + сукня-сорочка / © Vogue

Лофери + сукня-сорочка / © Vogue

Поєднання лоферів із сукнею-сорочкою — один із головних трендів осені 2025. Білі шкарпетки додають образу грайливого шарму в стилі "препі". Ідеально підходять пласкі лофери, моделі з мигдалеподібним носком або відкриті варіанти. Такий образ зручний для прогулянок і стильних повсякденних луків.

Лофери на підборах + штани + сорочка

Лофери на підборах + штани + сорочка / © Vogue

Лофери на підборах + штани + сорочка / © Vogue

Для офісного стилю восени обирайте штани кольору кави з високою талією, класичну білу сорочку і двоколірні лофери на квадратному підборі. Аксесуари, які підкреслять образ — довгі намиста та сумки з анімалістичним принтом, натхненні колекціями Prada та Gucci.

Червоні лофери + джинси-кльош

Червоні лофери + джинси-кльош / © Vogue

Червоні лофери + джинси-кльош / © Vogue

Образ Камерон Діаз із 1990-х легко адаптувати для сучасного гардероба: чорні джинси-кльош, блуза зі спущеними плечима та яскраві червоні лофери створюють модний і зухвалий лук.

Замшеві лофери + мінісукня

Замшеві лофери + мінісукня / © Vogue

Замшеві лофери + мінісукня / © Vogue

Ще 1991 року Джулія Робертс поєднувала замшеві лофери з мінісукнею. Сьогодні цей аутфіт залишається актуальним: сучасні замшеві лофери ідеально поєднуються з теплими сукнями на початку осені, додаючи образу невимушеної елегантності.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie