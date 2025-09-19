Лофери з 90-х повертаються / © unsplash.com

Як пишуть в Vogue, такі моделі були фаворитами Камерон Діаз, Джулії Робертс та Сари Джессіки Паркер у 1990-х. Вони вміло поєднували улюблені пари з квітковими сукнями, елегантними костюмами, а іноді навіть виходили в них на червоні доріжки. Сьогодні саме образи цих зірок того десятиліття надихають дизайнерів і модниць по всьому світу.

Лофери + сукня-сорочка

Поєднання лоферів із сукнею-сорочкою — один із головних трендів осені 2025. Білі шкарпетки додають образу грайливого шарму в стилі "препі". Ідеально підходять пласкі лофери, моделі з мигдалеподібним носком або відкриті варіанти. Такий образ зручний для прогулянок і стильних повсякденних луків.

Лофери на підборах + штани + сорочка

Для офісного стилю восени обирайте штани кольору кави з високою талією, класичну білу сорочку і двоколірні лофери на квадратному підборі. Аксесуари, які підкреслять образ — довгі намиста та сумки з анімалістичним принтом, натхненні колекціями Prada та Gucci.

Червоні лофери + джинси-кльош

Образ Камерон Діаз із 1990-х легко адаптувати для сучасного гардероба: чорні джинси-кльош, блуза зі спущеними плечима та яскраві червоні лофери створюють модний і зухвалий лук.

Замшеві лофери + мінісукня

Ще 1991 року Джулія Робертс поєднувала замшеві лофери з мінісукнею. Сьогодні цей аутфіт залишається актуальним: сучасні замшеві лофери ідеально поєднуються з теплими сукнями на початку осені, додаючи образу невимушеної елегантності.