ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Головоломка для найуважніших: знайдіть три відмінності на картинці за пів хвилини

Популярна головоломка кидає виклик вашій уважності: однакові на перший погляд картинки мають три суттєві розбіжності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Головоломка

Головоломка / © pexels.com

Головоломки «Знайди відмінності» — чудовий спосіб перевірити свою концентрацію та рівень IQ. Пропонуємо вам нове випробування: знайдіть три ледь помітні деталі на картинці з дітьми за обмежений час.

Головоломку опублікувало Jagranjosh.

Тож, чи готові ви прийняти новий виклик? Розгляньте дві ілюстрації з дітьми, які чекають на шкільний автобус. На перший погляд вони видаються абсолютно однаковими, однак між ними заховані три відмінності. Ваше завдання — знайти їх усього за 29 секунд.

Деякі деталі кидаються в очі майже одразу, а інші настільки добре замасковані, що потребують максимальної уважності та зосередженості.

Саме часові межі роблять такі головоломки особливо захопливими: вони випробовують вашу уважність, терпіння та вміння помічати найменші дрібниці.

Знайдіть три відмінності на картинці / © Jagranjosh

Знайдіть три відмінності на картинці / © Jagranjosh

Чи вдалося вам знайти всі три відмінності? Якщо так — вітаємо! У вас справді відмінно розвинене спостереження. А якщо ні — не засмучуйтеся, нижче ви зможете переглянути правильні відповіді.

Правильна відповідь / © Jagranjosh

Правильна відповідь / © Jagranjosh

До слова, раніше ми публікували візуальну головоломку, на якій лише одиниці можуть знайти за 15 секунд чотирилисту конюшину.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie