Випробуйте себе у новій головоломці, що пропонує знайти всі 3 відмінності на малюнку.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Головоломка дня: знайдіть всі 3 різниці на фото за 20 секунд

Перевірте свою уважність / © www.freepik.com/free-photo

Хочете трохи розвіятись і прокачати свій мозок? Тоді ця гра точно для вас! Представляємо наш новий тест «Знайдіть відмінності» з гарним малюнком озера.

Завдання просте. Треба знайти три відмінності на двох майже ідентичних зображеннях менш ніж за 20 секунд. Звучить легко, правда?

Але пам’ятайте, це не лише для дітей. Головоломка на уважність підходить і дорослим.

Щоб гра була ще цікавішою, встановлено зворотний відлік у 20 секунд.

Поради, щоб виграти

  1. Оглядайте зображення систематично: зверху вниз, зліва направо.

  2. Звертайте увагу на зміни кольору, відсутні предмети або розмір об’єктів.

  3. Порівнюйте одну ділянку за раз, а не стрибай по картинці.

  4. Навчіть очі помічати дрібні деталі — це чудовий тренажер для концентрації і спостережливості.

Головоломка - знайдіть відмінності / © Фото з відкритих джерел

Головоломка - знайдіть відмінності / © Фото з відкритих джерел

Якщо ви знайшли усі три відмінності менш ніж за 20 секунд, тоді вітаємо! Не знайшли? Не переймайтеся. Головне тренуватися і отримувати задоволення.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

А ще спробуйте інші наші тести.

