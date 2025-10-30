ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Головоломка на час: знайдіть відмінності на малюнку чоловіка з ноутбуком

Цей 75-секундний візуальний челендж ідеально перевірить вашу уважність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Головоломка

Головоломка / © pexels.com

Спробуйте розгадати головоломку на час і знайти всі відмінності на зображенні чоловіка, який працює за ноутбуком, лише за 75 секунд. Ваше завдання — виявити три приховані зміни.

Головоломку опублікували на сайті jagranjosh.

На зображенні — чоловік, який працює за ноутбуком. Автори намалювали дві дуже схожі версії сцени, але між ними заховали три відмінності. У вас є 75 секунд, щоб їх знайти.

Будьте уважні: можливо, зник якийсь предмет, змінився відтінок або форма предмета. Відмінності можуть ховатися як на передньому плані, так і на тлі — не пропустіть жодної дрібниці!

Відповідь

До слова, в Мережі шаленої популярності набула складна головоломка з чашками і трубками, що вимагає аналітичного підходу та неймовірної уважності. Спробуйте визначити, яка з семи чашок наповниться першою. Лише 1% людей може впоратися з цим завданням.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie