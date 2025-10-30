Головоломка на час: знайдіть відмінності на малюнку чоловіка з ноутбуком

Головоломка / © pexels.com

Спробуйте розгадати головоломку на час і знайти всі відмінності на зображенні чоловіка, який працює за ноутбуком, лише за 75 секунд. Ваше завдання — виявити три приховані зміни.

Головоломку опублікували на сайті jagranjosh.

На зображенні — чоловік, який працює за ноутбуком. Автори намалювали дві дуже схожі версії сцени, але між ними заховали три відмінності. У вас є 75 секунд, щоб їх знайти.

Будьте уважні: можливо, зник якийсь предмет, змінився відтінок або форма предмета. Відмінності можуть ховатися як на передньому плані, так і на тлі — не пропустіть жодної дрібниці!

Відповідь

