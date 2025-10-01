ТСН у соціальних мережах

Головоломка: знайдіть обличчя серед кавових зерен

Пропонуємо тест на уважність: чи вдасться вам відшукати обличчя на зображенні розсипаної кави?

Віра Хмельницька
Кава

Кава / © Pexels

Лише найуважніші зможуть впоратися із цією візуальною головоломкою: серед тисяч кавових зерен сховано одне людське обличчя. Прийміть виклик і перевірте, чи достатньо у вас концентрації.

Про це пише «РадіоТрек».

Мозок, як і м’язи, потребує регулярних вправ. Один із найдієвіших способів підтримувати інтелектуальну форму — розв’язувати головоломки та розглядати візуальні ілюзії.

На зображенні, яке спочатку здається просто розсипаною кавою, сховане обличчя. Ваше завдання — знайти його за 22 секунди.

Щоб помітити потрібний елемент, потрібно зосередитися та уважно оглянути картинку.

/ © РадіоТрек

© РадіоТрек

Відповідь

/ © РадіоТрек

© РадіоТрек

До слова, раніше ми публікували головоломку, де треба знайти на картинці за 5 секунд морську зірку.

