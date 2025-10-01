- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Головоломка: знайдіть обличчя серед кавових зерен
Пропонуємо тест на уважність: чи вдасться вам відшукати обличчя на зображенні розсипаної кави?
Лише найуважніші зможуть впоратися із цією візуальною головоломкою: серед тисяч кавових зерен сховано одне людське обличчя. Прийміть виклик і перевірте, чи достатньо у вас концентрації.
Про це пише «РадіоТрек».
Мозок, як і м’язи, потребує регулярних вправ. Один із найдієвіших способів підтримувати інтелектуальну форму — розв’язувати головоломки та розглядати візуальні ілюзії.
На зображенні, яке спочатку здається просто розсипаною кавою, сховане обличчя. Ваше завдання — знайти його за 22 секунди.
Щоб помітити потрібний елемент, потрібно зосередитися та уважно оглянути картинку.
Відповідь
До слова, раніше ми публікували головоломку, де треба знайти на картинці за 5 секунд морську зірку. Лише 1% людей може впоратися із цим завданням: перевірте, чи ви серед них.