Як помити посуд без води / © pexels.com

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У такому разі стане у пригоді простий спосіб миття посуду за допомогою двох мисок. Він допомагає витрачати воду ощадливіше й упоратися з брудними тарілками, навіть якщо під рукою є лише невеликий запас.

Що потрібно для миття посуду з 1 літром води

Усе необхідне, найімовірніше, вже є на вашій кухні. Підготуйте:

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дві глибокі миски або невеликі тази;

приблизно 1 літр води;

губку для миття посуду;

трохи засобу для миття;

паперові рушники або серветки;

чисту сушарку для посуду.

Одна миска знадобиться для миття, друга — для ополіскування. Воду краще одразу розділити порівну: приблизно 500 мл у кожну ємність.

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Як помити багато посуду за допомогою двох мисок

Крок 1. Спочатку приберіть залишки їжі

Не поспішайте одразу братися за губку. Зішкребіть із тарілок залишки їжі, а жирні плями та соуси витріть паперовими рушниками. Особливо це стосується сковорідок і тарілок після смажених страв.

Чим менше бруду потрапить у воду, тим довше її можна буде використовувати.

Крок 2. Розсортуйте посуд

Зручніше починати зі склянок, чашок та інших відносно чистих предметів. Далі можна мити столові прибори й тарілки, а каструлі та сковорідки залишити наостанок.

Так жир із сильно забрудненого посуду не потраплятиме у воду, якою ви миєте чашки.

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Крок 3. Приготуйте мильний розчин

У першу миску налийте близько 500 мл теплої води та додайте трохи засобу для миття посуду. Перемішайте, щоб утворилася піна.

У другу ємність налийте решту чистої води. Вона знадобиться, щоб змити мийний засіб із тарілок і столових приборів.

Крок 4. Вимийте посуд

Змочіть губку в мильному розчині та мийте посуд по черзі. Не потрібно складати всі тарілки в миску одночасно: так вода швидше забрудниться.

Засобу для миття використовуйте небагато. Якщо переборщити з ним, доведеться витрачати більше води на ополіскування.

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Крок 5. Ополосніть усе чистою водою

Після миття кожен предмет потрібно ретельно очистити від залишків мийного засобу. Для цього використовуйте воду з другої миски. Робіть це обережно, щоб у ній не накопичувалося забагато піни та бруду.

Вимитий посуд поставте на сушарку або чистий рушник.

Чим можна замінити засіб для миття посуду

Якщо звичайний засіб закінчився, для очищення деяких забруднень можна скористатися харчовою содою або гірчичним порошком.

Гірчичний порошок часто використовують для видалення жиру з тарілок і каструль. Харчова сода допомагає впоратися із забрудненнями на посуді, проте її не варто застосовувати на делікатних поверхнях, які легко подряпати.

Пам’ятайте, що після використання будь-якого засобу посуд потрібно добре промити чистою водою. Особливо ретельно слід ополіскувати предмети, з яких їдять і п’ють.

Коли потрібно міняти воду

Економія не означає, що посуд можна мити в брудній воді. Якщо вона стала каламутною, на поверхні з’явився жир або в мисці плавають залишки їжі, краще замінити її.

Також не варто мити в одній воді посуд після сирого м’яса чи риби разом із чашками та тарілками. Для такого приладдя потрібні окреме миття й ретельне ополіскування.

Після завершення процедури промийте губку та залиште посуд висихати на чистій поверхні.

Метод двох мисок стане у пригоді під час відключень води, у поїздках або в ситуаціях, коли доводиться користуватися обмеженим запасом. А якщо заздалегідь прибирати з тарілок залишки їжі та не витрачати мийний засіб без потреби, води вистачатиме на довше.

FAQ

Як помити посуд, якщо немає води?

Якщо води з крана немає, можна скористатися її заздалегідь підготовленим запасом. Налийте трохи води у дві миски: в одній розведіть засіб для миття, а другу залиште для ополіскування. Перед початком приберіть із тарілок залишки їжі та жир паперовими рушниками. Так ви зможете вимити посуд, витративши значно менше води, ніж за звичайного способу.

Скільки води потрібно, щоб помити багато посуду?

Для невеликої кількості посуду можна спробувати використати приблизно 1 літр води: 500 мл для миття та ще 500 мл для ополіскування. Однак усе залежить від того, скільки тарілок накопичилося і наскільки вони брудні. Якщо води не вистачає для ретельного ополіскування, краще додати чистої.

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