Горіховий Спас 2026 року: коли святкують, що святять у церкві та які традиції приносять добробут

Горіховий Спас 2026 року / © pexels.com

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У народі його ще називають Третім, Хлібним, Полотняним або Нерукотворним Спасом. Цей день поєднує християнські традиції та народні звичаї, пов’язані із завершенням жнив, збором горіхів і подякою за щедрий урожай.

Коли Горіховий Спас 2026 року

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар дата святкування змінилася.

2026 рку Горіховий Спас припадає на 16 серпня. Саме цього дня його відзначають ПЦУ та УГКЦ. Ті громади, які дотримуються юліанського календаря, святкують 29 серпня.

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Свято є третім і завершальним серед серпневих Спасів:

Медовий Спас — 1 серпня;

Яблучний Спас — 6 серпня;

Горіховий Спас — 16 серпня.

Чому свято називають Горіховим, Хлібним і Полотняним

Народна назва «Горіховий Спас» виникла тому, що саме в середині серпня достигали лісові та волоські горіхи, які починали масово збирати.

Назва «Хлібний Спас» пов’язана із завершенням жнив. Господині випікали перший хліб із борошна нового врожаю, а потім несли його до храму на освячення.

Ще одна назва — «Полотняний Спас» або «Спас на полотні» — походить від церковної події Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа, а також від давньої традиції проводити великі ярмарки, де продавали тканини та полотно.

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Історія свята

У церковному календарі цього дня вшановують Перенесення Нерукотворного Образу Спасителя з Едесси до Константинополя.

За переказами, Ісус Христос умився та витер обличчя полотном, на якому дивовижним чином відбився Його лик. Цей образ вважають першою нерукотворною іконою, а згодом саме він став одним із найшанованіших символів християнства.

Що святять на Горіховий Спас

До церкви традиційно несуть дари нового врожаю. Найчастіше освячують:

волоські та лісові горіхи;

домашній або свіжоспечений хліб;

зерно та борошно нового врожаю;

мед;

яблука, груші, виноград та інші сезонні фрукти.

У деяких регіонах також освячують вишиті рушники або полотняні вироби як символ достатку та Божого благословення.

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Народні традиції Горіхового Спаса

Наші предки вірили, що саме після Третього Спаса літо поступово поступається місцем осені.

У цей день було заведено:

збирати горіхи на зиму;

випікати домашній хліб із нового борошна;

готувати пироги та іншу випічку з горіховою начинкою;

відвідувати ярмарки;

допомагати нужденним і пригощати близьких освяченим хлібом.

Після богослужіння родина збиралася за спільним столом, дякуючи Богові за врожай та мир у домі.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Церква не встановлює суворих побутових заборон, однак цього дня рекомендують уникати:

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сварок, образ і лихослів’я;

заздрості та конфліктів;

жадібності й відмови в допомозі тим, хто її потребує;

зловживання алкоголем та гучних розваг.

Водночас домашні справи чи робота не вважаються гріхом, якщо вони є необхідними і не заважають молитві та участі в богослужінні.

Народні прикмети

З Горіховим Спасом пов’язано чимало народних спостережень:

багато горіхів — наступного року буде щедрий урожай зернових;

ясна й тепла погода віщує теплу осінь;

журавлі вже відлетіли — зима прийде рано;

сильний вітер обіцяє холодну осінь.

Хоча ці прикмети не мають наукового підтвердження, вони залишаються важливою частиною української народної культури.

Як привітати близьких

У день Горіхового Спаса прийнято бажати рідним миру, здоров’я, сімейного затишку, добробуту та Божого благословення. Вважається гарною традицією пригостити близьких освяченим хлібом або горіхами, символічно поділившись достатком.

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FAQ

Коли святкують Горіховий Спас 2026 року?

За новим церковним календарем Православної Церкви України Горіховий Спас святкують 16 серпня 2026 року. За старим стилем дата залишається незмінною — 29 серпня.

Що святять на Горіховий Спас?

До храму зазвичай приносять горіхи, хліб із нового врожаю, зерно, мед, яблука, груші, виноград та інші сезонні плоди. Освячені продукти символізують вдячність Богові за врожай і достаток у родині.

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