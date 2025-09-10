ТСН у соціальних мережах

Городники назвали сорти огірків, які варто сіяти на початку вересня 2025 року, щоб плодоносили до заморозків

Хрусткі огірки навіть під перший іній! Секрет урожаю до самих заморозків — у цих сортах, які варто посіяти вже у вересні. Перевірено досвідченими городниками!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Ці сорти огірків можна посадити у вересні

Ці сорти огірків можна посадити у вересні / © unsplash.com

Багато дачників навіть не здогадуються: вересень — це не кінець сезону, а чудовий старт для нового врожаю огірків. Осіннє висівання дарує шанс ласувати свіжими, солодкими та хрусткими огірочками майже до перших заморозків. Усе, що потрібно — правильно підібрати сорт.

Ключ до успіху пізнього вирощування — ультраранні гібриди. Вони швидко набирають силу й не бояться прохолоди, тож навіть у вересні здатні подарувати щедрий врожай.

Досвідчені городники радять звернути увагу на “Зозулю”. Всього за 40 днів після сходів цей сорт дає перші плоди — невеликі за розміром, проте напрочуд соковиті й хрусткі. Саме вони стануть вашим смаковим відкриттям осіннього сезону.

Не варто обмежуватися лише одним сортом: уваги заслуговують і “Кущовий”, і популярні гібриди “Герман F1” та “Маша F1”. Вони демонструють неймовірну швидкість росту — перші зеленці можна побачити вже через 25 днів після сходів. Крім того, ці огірки не бояться різких температурних коливань і стабільно тішать рясним урожаєм.

Досвідчені городники радять звернутися й до інших перевірених фаворитів. “Бьорн”, “Меренга”, “Амур”, “Гектор” та “Кібрія” впевнено конкурують із найпопулярнішими сортами. Вони чудово витримують прохолодні ночі, не втрачають у врожайності й дарують хрусткі плоди навіть при пізній посадці.

Найкращий час для висівання огірків — перші тижні вересня, хоча й наприкінці місяця умови залишаються доволі сприятливими. Важливо обрати добре освітлену ділянку з пухким та родючим ґрунтом. Щоб підсилити його живлення, перед посадкою варто збагатити землю перегноєм чи мінеральними добривами.

Досвідчені городники мають простий лайфгак, який допоможе визначити якість насіння. Рецепт простий: розчиніть 50 г солі в одному літрі води й занурте туди насіння. Те, що спливе на поверхню, краще відразу відсіяти — воно не дасть урожаю.

Ще один секрет успішного вирощування — правильне поливання. Огірки слід зволожувати виключно теплою водою і тільки під корінь, аби уникнути захворювань і стимулювати активний зростання.

