Городники назвали сидерат, який збагачує землю фосфором і азотом: обов’язково посійте на городі

Що дає гірчиця як сидерат / © Pixabay

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Видання “На пенсії” надало рекомендації щодо оптимального часу й способу висіву гірчиці.

У матеріалі зазначається, що ця рослина природним шляхом насичує ґрунт азотом і фосфором, роблячи ці поживні речовини легше засвоюваними для наступних культур. Завдяки таким властивостям гірчицю вважають ефективним органічним добривом, що не потребує використання хімікатів.

Гірчиця — універсальний сидерат, який ефективно адаптується до різних типів ґрунту. На щільних, важких глинистих ділянках вона природно розрихлює землю, полегшуючи її обробіток. На легких піщаних ґрунтах, навпаки, допомагає утримувати вологу та запобігає пересиханню.

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Ця рослина створює сприятливе середовище для дощових черв’яків, які істотно покращують структуру землі, насичуючи її киснем і підвищуючи родючість. Потужна коренева система гірчиці глибоко пронизує ґрунт, формуючи оптимальні умови для водообміну та вентиляції.

Окрім агротехнічних переваг, гірчиця має фітосанітарний ефект — пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів, стримує розмноження шкідників і перешкоджає проростанню бур’янів.

Цей сидерат висівають навесні — перед садінням основних овочів, щоб наситити землю поживними речовинами. Восени гірчицю використовують для відновлення родючості після збору врожаю та збереження мінералів у ґрунті протягом холодного сезону.

Городники радять сіяти гірчицю густо, щоб утворити суцільний зелений килим — це не дасть шансів бур’янам. Через 30–40 днів після висівання, до початку цвітіння, зелену масу потрібно закласти в землю — саме в цей період вона найбільш насичена корисними речовинами. Варто уникати утворення насіння, аби не допустити небажаного самосіву.