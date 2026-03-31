Городники в захваті: сорт картоплі, що дає рівні, великі бульби за будь-якої погоди — до 15 з одного куща

Під час вибору картоплі городники завжди звертають увагу на кілька важливих моментів. По-перше, сорт має бути високоурожайним і стабільно плодоносити навіть у дощ або спеку. По-друге, бульби повинні рости великими та рівними. І, звичайно, найголовніше — смак.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як виростити багато картоплі з одного куща: найкращий сорт

Як виростити багато картоплі з одного куща: найкращий сорт / © pexels.com

Сорт картоплі «Королева Анна» вже став справжньою знахідкою для городників. Він невибагливий у догляді, а бульби універсальні в кулінарії — підходять для пюре, смаження та запікання.

«Королева Анна» відрізняється середнім вмістом крохмалю, що робить її універсальною: вона ідеально підходить для пюре, смаженої картоплі або запікання. Усередині бульби жовті, а після приготування смак нагадує картоплю з вершковим маслом — ніжна, соковита і ароматна.

«Королева Анна» — середньоранній сорт із високою врожайністю та стійкістю до хвороб і шкідників. Середній урожай сягає 395 центнерів з гектару. Бульби продовгуваті, із тонкою шкіркою та яскравою жовтою м’якоттю. Вони добре зберігаються до 8 місяців у погребі, не втрачаючи смаку та форми.

Сорт був виведений німецькими селекціонерами, які об’єднали лише найкращі характеристики картоплі, усунувши всі недоліки. Завдяки цьому «Королева Анна» дає рівні, великі бульби та чудовий смак — навіть за несприятливої погоди.

Щоб отримати максимальний урожай, «Королева Анна» потребує регулярного поливання. В умовах тривалої посухи бульби можуть бути меншими, тому не забувайте про вчасне зрошення. Дотримуючись цих простих правил, ви отримаєте картоплю, яка не тільки радує обсягом, але й смаком, що запам’ятовується.

