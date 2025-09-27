Гороскоп древніх друїдів: яке дерево відображає вашу сутність за датою народження

Гороскоп друїдів: яке дерево пов’язане з вами / © unsplash.com

Кельтський гороскоп ділить рік на 40 періодів, що відповідають 22 знакам-деревам. Лише чотири з них поодинокі — вони припадають на дні рівнодень і сонцестоянь. Решта 36 періодів поділені попарно, і кожна пара має своє дерево-символ.

Яблуня (23 грудня — 1 січня; 25 червня — 4 липня)

Низька, але чарівна, Яблуня вражає серцем і красою. Вона сентиментальна, чутлива й відкрито цікавиться любов’ю. Часто обирає шлюб без сильних почуттів, проте завжди залишає місце для кохання.

Ялиця (2 — 11 січня; 5 — 14 липня)

Горда, примхлива й самостійна. Вона цінує старовинні речі та свята, але рідко піддається впливу інших. Іноді відчуває самотність навіть серед людей, але завжди наполеглива у своїх цілях.

В’яз (12 — 24 січня; 15 — 25 липня)

Високий і стрункий, В’яз приваблює своєю врівноваженістю та спокоєм. Простота в одязі й житті — його природна риса. Інколи повільно приймає рішення і схильний до моралізаторства.

Кедр (9 — 18 лютого; 14 — 23 серпня)

Потужний і динамічний, Кедр легко пристосовується до будь-яких умов. Він впевнений у собі, але водночас чутливий до гумору і вимагає поваги.

Сосна (19 — 28/29 лютого; 24 серпня — 2 вересня)

Вишукана, красива і самостійна. Любить комфорт, але вміє виживати навіть у скромних умовах. Сила характеру й прагнення до кращого роблять її справжнім лідером.

Верба (1 — 10 березня; 3 — 12 вересня)

Таємнича й приваблива, Верба живе емоціями та радощами моменту. Вона чуттєва, незалежна і завжди знає, чого хоче, але не нав’язує своєї волі іншим.

Липа (11 — 20 березня; 13 — 22 вересня)

Чарівна і гнучка, Липа легко пристосовується до обставин. Мріє про комфорт і спокій, але навіть у простих умовах створює домашню атмосферу. Нудьга — її головний супротивник.

Ліщина (22 — 31 березня; 24 вересня — 3 жовтня)

Слабка на перший погляд, але надзвичайно розумна та чарівна. Вміє підкорювати серця і легко адаптується до життя, зберігаючи мудрість і доброту.

Горобина (1 — 10 квітня; 4 — 13 жовтня)

Тендітна, але стійка натура. Мила й уважна, любить радувати інших. Вимагає самостійності, але відчуває відповідальність за близьких.

Клен (11 — 20 квітня; 14 — 23 жовтня)

Енергійний і доглянутий, Клен приваблює увагу й відрізняється індивідуальністю. Він стриманий, але не боїться ризикованих рішень і завжди в пошуку нового.

Горіх (21 — 30 квітня; 24 жовтня — 2 листопада)

Вишуканий, але мінливий. Горіх може бути і щедрим, і егоцентричним, сміливим у планах і непередбачуваним у діях.

Жасмин (1 — 14 травня; 3 — 11 листопада)

Живий і товариський, Жасмин легко стає центром уваги. Веселий та врівноважений зовні, але внутрішньо чуттєвий і схильний до песимізму.

Каштан (15 — 24 травня; 12 — 21 листопада)

Сильний, жвавий і справедливий. Каштан вимагає свободи, відстоює свою думку та не поступається у принципових питаннях.

Ясен (25 травня — 3 червня; 22 листопада — 1 грудня)

Елегантний і активний, Ясен прагне незалежності та контролю над власним життям. Його вимогливість робить спілкування складним для оточення.

Граб (4 — 13 червня; 2 — 11 грудня)

Красивий, але без особливої чарівності. Граб — естет і спостерігач, цінує форму понад зміст і часто замислюється про власні переваги.

Інжир (14 — 23 червня; 12 — 20 грудня)

Делікатний і витончений, Інжир потребує тепла та простору. Він чутливий до труднощів і вимагає комфортних умов життя.

Дуб (21 березня, день весняного рівнодення)

Могутній і величний, Дуб уособлює силу й здоров’я. Його присутність викликає повагу, а рухи — велич і грацію.

Береза (21 червня, день літнього сонцестояння)

Гнучка, легка і аристократична, Береза користується успіхом, але не зловживає увагою інших. Вона делікатна й стримана.

Олива (23 вересня, день осіннього рівнодення)

Спокійна й врівноважена, Олива уникає конфліктів, зберігає власну точку зору і вміє толерантно ставитися до інших.

Бук (21 — 22 грудня, день зимового сонцестояння)

Стрункий і доглянутий, Бук зберігає молодість і життєву енергію до глибокої старості. Він витончений, гнучкий і завжди привертає увагу.