Гороскоп на осінь 2025 року: ці чотири знаки зодіаку можуть чекати на кохання, навіть якщо зараз не в стосунках

Яких знаків зодіаку очікує кохання восени 2025 року / © unsplash.com

Розглядаючи гороскоп на осінь 2025 року, можна побачити, що для чотирьох знаків зодіаку цей сезон особливо обіцяє бути сповненим кохання. І неважливо, чи йдеться про романтичні стосунки, дружбу чи любов до себе — це чудовий час для перегляду романтичних комедій і планування затишних вечорів у колі найближчих.

Звідки ж беруться всі ці золоті, сповнені ніжності почуття? Коли Сонце перейде до знака Діви, а потім до Терезів, воно огорне нас врівноваженою та гармонійною енергією. Як результат, ви можете раптово відчути потужний поштовх до того, щоб знову більше зосередитися на своїх стосунках. Водночас саме чотири знаки зодіаку відчують цей вплив найсильніше — і якщо ви належите до одного з них, на вас чекає по-справжньому романтична осінь!

Осінній гороскоп 2025 року повністю присвячений глибоким почуттям

І в усьому цьому «винні» планети Марс і Венера. Їхня романтична та пристрасна енергія посилюється завдяки перебуванню у знаку Терезів восени 2025 року. Ви можете відчути потяг до прослуховування любовних пісень або читання пікантних книжок, але цей період не про швидкоплинні захоплення чи короткі романи на одну ніч. Це час справжнього, великого кохання.

Ба більше, сонячне затемнення 21 вересня здатне зробити всі ці позитивні енергії ще відчутнішими. Це стосується всіх знаків зодіаку! Та все ж саме для чотирьох із них ця осінь стане сезоном кохання.

Усі знаки зодіаку отримають користь від сприятливих енергій навколо рівнодення, проте чотири з них цієї осені будуть в особливій гармонії.

Терези

Дорогі Терези, саме ваша «провина» в тому, що ця осінь така насичена романтичною та пристрасною енергією. На початку сезону Сонце проходить через ваш знак, а разом з ним і через дві планети кохання та пристрасті — Марс і Венеру. Потім настає ваш Молодик, який допомагає позбутися старого вантажу та відчути нову легкість у житті, особливо в питаннях кохання.

Рівнодення має принести більше гармонії у ваше життя. Це сприятливий період, щоб з новими силами присвятити себе своїм мріям. Чого ви насправді прагнете? Терези, вам ще належить дати відповіді на складні життєві запитання і заново відкрити для себе любов до себе. Впродовж найближчих тижнів поміркуйте над своїми бажаннями та складіть план — і це може здійснитися. Любов, чи то до себе, чи до нової людини, супроводжуватиме вас, Терези, впродовж життя.

Стрілець

Нинішній сезон затемнень особливо сильно впливає на Стрільців. Наприкінці вересня енергії буде настільки багато, що вам буде важко встигати за її ритмом. Спочатку може бути непросто визначитися, в якому напрямку рухатися. Але зрештою шлях стане зрозумілим: робіть те, що любите.

Ви ніколи не будете по-справжньому щасливими, якщо витрачатимете час і сили на людей чи речі, які не любите всім серцем. А цієї осені на Стрільців чекають різні прояви кохання — потрібно лише звернути увагу, які енергії вони готові приймати та кого чи що хочуть любити у відповідь.

Водолій

Для Водоліїв новий сезон починається доволі гармонійно. Коли в жовтні Плутон прямуватиме через цей знак, на перший план вийдуть уже наявні стосунки — саме ними варто й потрібно опікуватися зараз. Адже Плутон надасть сили ухвалювати рішення, а саме: чи варто вкладати в ці стосунки більше або менше енергії?

Яке б рішення ви не ухвалили, воно буде винагороджене: що більше кохання ви даруєте, то більше отримуєте у відповідь. І це стосується як романтичних, так і дружніх зв’язків. Тож насолоджуйтеся довгими вечорами сміху та розмов, кіномарафонами й листуванням до пізньої ночі. Можливо, ви навіть усвідомите, що дружні стосунки можуть бути такими ж наповненими, як і романтичні. Цю осінь ви запам’ятаєте надовго.

Риби

Листя опадає, а Риби знову можуть відкрити свою осінню дошку натхнень у Pinterest. У цьому сезоні — час збирати яблука, вирізати гарбузи та переглядати романтичні комедії з чашкою гарячого шоколаду в руках.

Ваш осінній перелік справ поступово втілюється, і ви можете навіть не помічати, як у серце тихо закрадається кохання під час виконання кожного завдання. Якщо ви вже у стосунках, саме тепер вони можуть перейти на новий рівень. А всі самотні Риби можуть очікувати більше приємних можливостей для обіймів. Той бариста щойно вам помахав? Не вагайтеся і запросіть його на побачення — усе, на що ви зараз налаштуєтеся, має значно більше шансів здійснитися.